魏應充要再入獄！頂新混油案 最高法院另判9年2月定讞

頂新製油公司從越南大幸福公司進口非食用的豬油和牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，頂新前董事長魏應充2019年已被判刑5年9月定讞，入監服刑後假釋出獄；最高法院今再判魏應充9年2月徒刑定讞，其中4年10月徒刑不得易科罰金，魏應充確定得再入獄；檢方已啟動防逃機制，並將聲請定應執行刑。

全案緣起於頂新製油前總經理陳茂嘉去越南訪廠後，發現大幸福公司原料不合格，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，裁示繼續合作生產，被法院認定明知劣油卻採購，違反食安法。

彰化地檢署2014年10月依違反食安法及詐欺等罪嫌，起訴頂新公司和魏應充等人，但一審認定食安法對原料並無規範，飼料用油經精煉後只要符合食用標準，無法證明危害人體、且無法證明消費者是被騙才買頂新的油等理由，判全案無罪。

二審認為，越南大幸福公司銷售給頂新的油品，沒有越南主管機關核發的合法食品生產廠商證書，產品只能作為飼料用，不能供人食用，改依違反食安法、詐欺等罪，判魏應充15年徒刑，其中6年得易科罰金。

最高法院2019年判魏應充26罪定讞，共計5年9月徒刑，其餘撤銷發回更審，魏應充連同另案合併執行4年8月徒刑，入獄執行後去年獲假釋。