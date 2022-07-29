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台南分署拍賣扣案曳引車、挖土機搶光光 入帳194萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告犯罪使用的曳引車與半拖車、挖土機及堆土機等，今天上午委由行政執行署台南分署拍賣，因天氣炎熱且空氣中瀰漫著酸味，原本民眾喊價的意願不高，但在拍賣官鼓吹下，民眾開始加價且全數拍出，合計拍賣價金194萬元。

台南分署受台南地檢署囑託變價刑事扣押物，上午10點在安南區城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，拍賣物品包括營業貨運曳引車、營業半拖車、KOMATSU PC300挖土機及KOMATSU D60A堆土機等機具。

一開始拍賣KOMATSU PC300挖土機，起拍價為74萬元，因天氣炎熱，且空氣中瀰漫著酸味，原本民眾喊價的意願不高，但在拍賣官積極的鼓吹下，民眾開始加價，最終以80萬元拍定。

另今日拍賣最高價的標的物是MITSUBISHI營業貨運曳引車及其半拖車，合併起拍標價為60萬元，在數輪次加價後，以88萬元拍定。至於KOMATSU堆土機則以26萬元拍出。

台南地檢署由主任檢察官蔡宗聖率領檢察官劉修言、檢察事務官到場，合計拍賣價金194萬元，將全數解繳台南地檢署。

這場聯合拍賣會，上午在安南區城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，KOMATSU堆土機以26萬元拍出。記者邵心杰／翻攝
這場聯合拍賣會，上午在安南區城西垃圾焚化廠停車場進行拍賣，KOMATSU堆土機以26萬元拍出。記者邵心杰／翻攝
因天氣炎熱，且空氣中瀰漫著酸味，原本民眾喊價的意願不高，但在拍賣官積極的鼓吹下，民眾開始加價，且全數拍出，合計拍賣價金194萬元。記者邵心杰／翻攝
因天氣炎熱，且空氣中瀰漫著酸味，原本民眾喊價的意願不高，但在拍賣官積極的鼓吹下，民眾開始加價，且全數拍出，合計拍賣價金194萬元。記者邵心杰／翻攝
台南地檢署日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告犯罪使用的曳引車與半拖車、挖土機及堆土機等，今天上午委由台南分署拍賣。記者邵心杰／翻攝
台南地檢署日前查獲不法集團違反廢棄物清理法案件，查扣被告犯罪使用的曳引車與半拖車、挖土機及堆土機等，今天上午委由台南分署拍賣。記者邵心杰／翻攝

台南 檢察官

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