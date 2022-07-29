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忠心看門10多年卻不得善終 愛媽替小狗收屍也遭控竊盜

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名馬姓女子長期關心受虐或遭不當對待的小狗，今年1月得知楊梅有一隻民眾飼養的看門狗死了還不得善終，心裡難過，於是請龔姓寵物殯葬業者前去收屍火化，未料因此被飼主提告竊盜，經桃園地檢署調查，今天才獲不起訴處分。

處分書指出，馬女不僅被飼主提告竊盜，還因為在臉書抱怨飼主不當對待行為，指飼主在小狗死後僅丟一塊破布在牠身上，讓牠曝屍淋雨一整天，質問飼主「人性何在」、「良心何在」等語，所以也被指控妨害名譽。

偵訊時，馬女承認託龔男把狗帶走辦後事，但她矢口否認犯行，強調是飼主不當對待小狗，不僅餵餐不定時，還不准其他好心人餵養，導致小狗骨瘦如柴，生病了也沒去看醫生。而且，她去到現場時，小狗已經死亡，但屍體就放在空曠處，身上還拴著鐵鍊，自己心有不忍，才請寵物殯葬業者幫忙處理，未聯繫飼主是因為沒有飼主的聯絡方式。

龔姓寵物殯葬業者則稱，當天是受託去處理流浪狗，抵達現場時，小狗已經過世，會將狗載走火化，純粹是想做公益。

檢方調查，馬女和龔男載走的小狗已經10幾歲了，確實骨瘦如柴，身上也有腫瘤，事發前一天也確實奄奄一息，勘認2人是為了已經死亡的小狗能善終才將牠帶走。另外，倘若2人有將小狗佔為己有的話，應該不可能在臉書發文抱怨飼主，曝光自己犯行，2人應無竊盜的主觀犯意。

檢方再查，小狗生前的生活環境確實不好，健康狀況也不佳，馬女在臉書抱怨飼主照養方式，是有關動物生存照護權益事宜，應屬可受公評之事，再加上內容非虛構指謫，所以也難認有涉犯妨害名譽。

馬姓女子不忍小狗曝屍被雨淋，請寵物殯葬業者幫忙收屍，結果被飼主指控竊盜，經桃園地檢署調查才獲不起訴。記者陳俊智／攝影
馬姓女子不忍小狗曝屍被雨淋，請寵物殯葬業者幫忙收屍，結果被飼主指控竊盜，經桃園地檢署調查才獲不起訴。記者陳俊智／攝影

寵物 竊盜

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