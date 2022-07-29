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碩士男拿手機偷拍女高中生裙底風光 賠掉手機還遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子擁有碩士學歷，卻在搭乘手扶電梯時，持手機開錄影偷拍前方女高中生的裙底風光，被當場活逮；地院審理後，將李男依成年人故意對少年犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役30天，得易科罰金，沒收犯案用的IPhone11手機。

判決指出，李男去年10月8日下午5時6分許，在高雄市巨蛋站4號出口搭乘電扶梯時，竟持iPhone 11手機，開啟錄影功能，趁站在前方的女高中生不注意，由下往上朝她兩腿之間及裙底內褲偷拍。

李男的偷拍行徑，當場被女高中生發現，並報警逮人，依據監視器錄影畫面佐證犯行，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，由檢方依法起訴，聲請簡易判決處刑

地院審酌，李男無視法律對他人隱私權保護，任意在公眾場所，無故以行動電話竊錄少年非公開身體隱私部位，嚴重侵害個人隱私，仍請求法院宣告緩刑。

地院認為，李男碩士畢業，為心智成熟且具社會經驗的成年人，應知不得侵犯他人隱私，造成少女身心傷害，雖坦承犯行，尚有悔意，犯後態度尚佳，但無法與對方達成和解；審理後，將他依成年人故意對少年犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役30天，得易科罰金，沒收犯案用的IPhone11手機。

高雄李姓男子擁有碩士學歷，卻在搭乘手扶電梯時，持手機開錄影偷拍前方女高中生的裙底風光。（示意照）記者陳弘逸／攝影
高雄李姓男子擁有碩士學歷，卻在搭乘手扶電梯時，持手機開錄影偷拍前方女高中生的裙底風光。（示意照）記者陳弘逸／攝影

偷拍 監視器

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