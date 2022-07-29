碩士男拿手機偷拍女高中生裙底風光 賠掉手機還遭判刑

高雄李姓男子擁有碩士學歷，卻在搭乘手扶電梯時，持手機開錄影偷拍前方女高中生的裙底風光，被當場活逮；地院審理後，將李男依成年人故意對少年犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役30天，得易科罰金，沒收犯案用的IPhone11手機。

判決指出，李男去年10月8日下午5時6分許，在高雄市巨蛋站4號出口搭乘電扶梯時，竟持iPhone 11手機，開啟錄影功能，趁站在前方的女高中生不注意，由下往上朝她兩腿之間及裙底內褲偷拍。

李男的偷拍行徑，當場被女高中生發現，並報警逮人，依據監視器錄影畫面佐證犯行，警詢、偵訊時，他都坦承犯行，由檢方依法起訴，聲請簡易判決處刑

地院審酌，李男無視法律對他人隱私權保護，任意在公眾場所，無故以行動電話竊錄少年非公開身體隱私部位，嚴重侵害個人隱私，仍請求法院宣告緩刑。