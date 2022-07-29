苗栗滯銷房抵4.5億債權 國寶朱國榮私吞1.4億遭訴

國寶集團總裁朱國榮，2009年間在董事會上主導以國寶子公司恆輝不動產開發手上一批滯銷12年的房產，抵銷國寶與另一子公司福座開發間的4.5億債權，並從中私吞約1.4億元，造成國寶至少1840餘萬損失。台北地檢署29日依證交法非常規交易及保險法特別背信罪起訴朱國榮、國寶人壽前董事長鮑正鋼及前總經理賴宜銘等6人。

檢方調查，國寶人壽於1994年向福座開發租用北市北投區一處房地作為辦公室，並給付押租金4.5億元。2008年國寶、福座租約到期，福座只還了國寶1億多元的押租金，尚欠3.5億餘元，金管會因國寶資本適足率不足，要求國寶立即公開標售北投房地清償，並明令禁止關係人交易及投資不動產。

但朱國榮等人無視金管會禁令，仍於2009年12月國寶人壽臨時董事會上，謊稱該批苗栗房地距離竹南科技園區車程僅5到8分鐘，且與群創光電洽談作為員工宿舍，使國寶董事會同意將上述房地抵償福座押租金債權。

國寶取得上述苗栗房產後，不僅2010年先花了近1.5億元整修，後續販售狀況也非常不理想，直到2015年才全部銷售完畢，使得國寶財務狀況快速惡化，最終遭金管會接管。檢方更查出，苗栗房產中，至少有1.4億元流入朱國榮及其張姓前妻的私人帳戶。。