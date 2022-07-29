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準司法官愛慕男學員 偷登email刪郵件打官司結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

吳姓男子通過司法官考試後，在司法院學院受訓期間性騷擾已婚的徐姓男學員被記2次申誡，又擅自登入徐的電子信箱高達72次，並刪除郵件，再記2次大過；吳不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

吳最終被廢止司法官受訓資格，他不服退訓也另案提行政訴訟尋求救濟。

吳2018年考上司法官，2019年8月26日起參加為期2年的司法官第60期職前訓練，期間他愛慕已婚的徐，涉偷拍、性騷擾徐，被司法官學院記2次申誡，並禁止他受訓期間以任何方式接觸徐。

吳事後到高雄少年及家事法院學習期間，和徐先後使用同一台電腦，他發現電腦記有徐電子信箱的帳號、密碼，便在1個月內擅自登入徐的電子信箱高達72次，還動手刪除部分信件，司法官學院記他2大過處分，他不服處分提行政訴訟。

吳主張，相關司法官訓練規則、獎懲要點均欠缺法規依據，且司法官學院也未將學員守則下達學員，因此他不受拘束。

他認為高少家法院違反司法院資安管理要點規定，未清除公務電腦中重要個人資料，就將電腦交給他使用；他點開電子信箱欲輸入帳號密碼時，不知徐的帳號密碼已自動儲存，讓他誤登、瀏覽，他的過錯未達2大過的程度，請求法院撤銷。

司法官學院指出，學員受訓之初皆會發放應遵守的相關規定，供學員參考、遵循，且吳的行為已觸犯刑法妨害電腦使用罪，欠缺一般民眾守法自律能力，更不用說適合從事司法官工作，記2大過沒有違誤。

北高行認為，司法官學員的獎懲是用來核算品德學識成績時，加減分數之用，吳被記大過，在學期期滿前獎懲仍可互相抵消，未必會因記大過而直接廢止受訓資格，並未直接造成權利受損。

再者，學習司法官的受訓，有異於公務人員、學生，吳並非具有公務員、學生身分，自無相關權利受損，無爭訟之利益，而判吳敗訴。

示意圖／ingimage
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司法院 性騷擾 公務員

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