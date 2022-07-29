波蘭無照醫師誆騙擁幹細胞技術 2年海削7癌友2584萬
罹患肺腺癌的葉姓婦人一年前遭注射不明針劑後送醫急救仍不治，台南檢警追出國內某生技公司涉嫌以未經許可的幹細胞療法，並由無醫師資格者為葉婦等7人治療，2年內至少詐取2584萬多元，檢方認楊男等7人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺及醫師法等起訴，楊男等4人裁押。
檢警調查，葉婦配偶及兒子提告，指母親遭楊男等人注射不明針劑後，緊急送往成大醫院急救，檢察官指揮市刑大隊偵三隊蒐證，發現楊男向葉婦家屬收取1次治療高達178萬，1次收取3期治療費用高達534萬。
據調查，楊男僅就讀波蘭波茲南醫學大學學士後醫學系，未經醫師考試，並非合格執業醫師。但他成立一生技公司，與台北榮總新竹分院護理師陳女、徐女，透過台灣免疫細胞應用協會高姓女總監及黃姓顧問，自2019年6月起至2021年6月7日止，認識罹患肺腺癌等疾病的葉婦等7人。
楊男等人自稱擁有Nature Killer Cell （簡稱NK療法），從人體周邊血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再用注射方式回輸人體，以及WT-1（癌症疫苗）、Mesenchymal Stem Cell（MSC，間質幹細胞）、MSCGF（間質幹細胞生長因子）、Exosome（簡稱EXO，外泌體）等5種治療技術，謊稱在日本跟隨曾振武博士傳授NK療程經歷，療法可以使腫瘤變小至消失等詐術，提高病患接受療程意願，同時自網路上下載並套印出現「衛生福利部印」字樣同意書，增加醫療行為的可信度。
事實上，該集團等人均未曾前往日本實驗室或與曾振武博士接洽，而回輸或注射在病患身上的NK、WT-1全是透過鄭男與大陸籍的樂小姐聯繫，自稱來自日本實驗室，而MSC針劑來自大陸北京，MSCGF、EXO來自台灣某醫學生物科技公司。據調查，2年內至少向被害人詐取總金額達2584萬8200元。
檢警偵辦過程，也發現陳女、徐女2020年2月至6月間，在服務的北榮新竹分院內，涉竊取塑膠空針頭及酒精棉片等物，提供給楊男非法治療病人注射針劑等醫療耗材使用。
檢方指出，楊男等人使用的細胞治療技術，本應受衛福部高度管制，且楊男等人使用未經衛福部核准臨床試驗及查驗登記核准製劑，其中MSC、MSCGF或是EXOSOME屬於異體細胞或外泌體介入人體，輕則誘發免疫發炎反應，重則造成身體無法回復之傷害，甚至危害生命。
檢方表示，楊男等人卻利用病患與家屬渴望治癒疾病、病急亂投醫的迫切心情，對病患佯稱擁有幹細胞等技術與治療，置多位罹患癌症的病患權益於不顧，收取暴利，惡性重大。楊男犯後否認犯行，檢方建請法院從重量刑。
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