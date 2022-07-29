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阿嬤下跪求判死沒用 啃老男殺死19歲網咖工讀生判20年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蘇偉智。圖／聯合報系資料照片
蘇偉智。圖／聯合報系資料照片
「啃老族」蘇偉智前年搶劫19歲劉姓網咖工讀生不成，拿14公分水果刀猛刺劉的胸部、脖子致死，因蘇自首符合減刑要件，最高法院維持更一審判決，依強盜殺人罪判蘇20年徒刑，褫奪公權10年定讞。

蘇偉智（36歲）沒有工作，時常流連網咖，每半個月向母親伸手討5千元；蘇2020年3月27日晚上11時許埋伏在桃園市平鎮區南豐街口，見劉獨自經過，拿水果刀上前脅迫劉交出財物遭拒，兩人發生拉扯，蘇拿水果刀猛刺劉的胸部、脖子，劉朝蘇揮了一拳逃跑，但因心臟中刀、失血過多，倒在路邊身亡，檢方相驗發現致命刀傷深達17公分。

蘇坦承犯行，稱隨機見劉經過就下手，但沒搶到手機，還說自己腰部、脊椎不好，是他的「要害」，因拉扯過程被劉打到，才生氣失去理智拿刀子亂捅，另作案後因左手都是血，覺得「很濕」就連同刀子上的血跡洗掉，但不知劉身亡。

一審認為蘇因缺錢花用而強盜，手法殘暴，犯後到派出所自首、交出凶刀，偵訊時坦承，後來又翻供，最後僅向家屬略表歉意，難認真心悔改，判他無期徒刑。

二審認為蘇手段深具危險性，且他有謀生能力卻不工作，缺錢行搶而殺死劉，應量處死刑才符合罪責相當原則、社會的法律感情，但因蘇自首，依規定減刑後仍判無期。

最高法院認為二審未斟酌對蘇的有利因子等，撤銷發回更審；更一審開庭時，死者阿嬤下跪要求法官判死，她哭說「一個孫子就沒了」，死者父親罵蘇偉智狡辯，並問「法官你身上會帶刀嗎？哪個人出門要帶刀？」有誰帶刀殺人再說「不是故意的」，他兒子無緣無故就被殺，連刀柄都陷入身軀，可見蘇的力道有多猛。

更一審認為司法機關應在最嚴格、特殊的條件下，才能量處死刑，考量蘇偉智沒有前科，沒有積極證據認定他是出於直接殺人故意，在庭上也表達對被害家屬的歉意，但沒有實際彌補或賠償，綜合考量下排除判死，改判20年徒刑。最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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