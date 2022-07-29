警察3度搞大人妻肚流產 新竹男不甘戴綠帽求償120萬元

楊姓男子與妻子離婚後，某天打掃住處時意外發現一份判決書，才知前妻曾經外遇，甚至3度懷孕流產，楊男得知老早就被戴綠帽，氣得向「小王」警察提告請求120萬元精神撫慰金。新竹地院審酌案情等，認為120萬元索賠過高，判「小王」賠12萬元。

判決指出，楊姓男子和黃姓女子在2003年4月結婚，2018年4月離婚，育有1名未成年子女。雙方離婚後女子仍設籍寄居在前夫新竹市住處，楊男去年底因打算賣掉房子，打掃住處發現前妻藏放的一分民事簡易判決書，意外發現前妻早在婚姻過程中出軌。

楊姓男子看了判決書，才知道妻子跟1名陳姓警察發生婚外情，在2013年、2014年多次性行為、2016年還在新竹同居，黃姓妻子當時還3度懷孕都流產，2017年底開始要求要和他離婚，但他完全不知妻子央求離婚竟是與婚外情有關，氣得致電黃女質問，黃坦承屬實並致歉。楊也為此提告「小王」求償120萬元。

當時和黃女搞婚外情的陳姓男子為警職人員，沒想到先前元配告小三侵害配偶關係的案件才落幕，這次換對方老公找上門。陳男辯駁認為楊姓男子2018年離婚時就知妻子外遇，但直到2022年才請求損害賠償已逾2年消滅時效，也強調自己早在2012年就從竹市調往台南，直到黃離婚後才聯繫並發展成男女朋友關係，並未侵害楊男配偶權。

新竹地院審理發現，雖然陳姓男子辯駁與黃女交往時，黃女已經離婚，但黃在先前案件審理時即稱，自己與陳曾在2013年間發生性行為，陳調回台南後也有傳訊給他說「想我」、「求我原諒」等，兩人2016年也在新竹同居過，還曾3度懷上對方的孩子，但都墮胎或流產了，直到2021年5月才沒有在一起。

法官調閱當時台南地院相關卷宗，認為身為被告的黃姓女子沒有必要故意做虛偽陳述讓訴訟產生不利己的結果，因此認定陳男與黃女外遇時，黃女確實婚姻關係還存續，兩人當時親密交往已經逾越一般男女交往分際，嚴重破壞楊男婚姻生活，楊請求賠償非財產損害，應屬有據。

至於陳姓男子抗辯指楊姓男子提出損害賠償已超過2年時效，法官認為，陳姓男子所稱黃女並無實際居住前夫住處沒有證據，且稱不可能藏放判決也只是臆測之詞，楊姓男子去年底在住家轉角櫥櫃處發現判決書，可顯見黃女有盡力隱蔽不被發現，認為楊確實是在去年才知前妻曾發生婚外情。