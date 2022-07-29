快訊

親綠節目勸進波洛西「硬氣訪台」 為何蔡政府卻刻意低調？

農曆七月為何稱作鬼月？民俗專家：釐清「這個」才知道意義

影／批罔顧安全 洪孟楷揭新竹球場預定年底才完工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民保母洩漏民眾個資 小警察洩密120次判刑2年但緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
北市警局信義分局前偵查小隊長王耿宏應警專同學退休偵查佐呂佳縉所託，以警務電腦查詢大量個資讓呂轉賣徵信業者，檢方起訴王、呂、2名業者，王與呂審判時向法官認罪，台北地院今天依違反個資法、洩密罪判2人有罪，但宣示緩刑。

合議庭認定，王耿宏犯120罪，120個洩密行為應分論併罰，判王耿宏應執行有期徒刑2年，緩刑5年，命繳50萬元給公庫，服120小時義務勞務；呂佳縉判應執行刑1年10月，緩刑5年，命繳40萬元給公庫，服100小時義務勞務；徐姓業者、邱姓業者都判緩刑2年。本案可上訴

王耿宏到案後，一度辯稱呂佳縉偷拍他的電腦螢幕，檢方認為，王身為警職人員，是人民保母，卻假借公務上機會為呂佳縉查詢民眾個資，影響民眾隱私權，等檢方掌握證據才自白認罪，犯後態度不佳，建議法院重判。

洩密案源於屏東地檢署偵辦一起「仙人跳」案件時，發現高雄市有5名刑事偵查佐涉嫌與徵信業者勾結，私自查閱且外洩民眾個資，警政署下令全國清查，台北市警局政風室查出王耿宏涉案，移送地檢署進一步偵處。

檢方指控，王耿宏2019年至2020年間以其警職帳號及密碼登入警用電腦系統查詢戶役政相關資料，致民眾姓名、生日、戶籍所在地、身分證字號等個資外洩，王獲取資訊後，提供給呂佳縉轉賣業者。

另外，許姓徵信業者另案遭查辦時，辦案人員根據蒐證發現許所持有的資料，與警用系統格式相符，警政署勾稽查出資料來自王耿宏，認王涉案嫌疑重大，鎖定王並報請檢察官查辦。

呂佳縉到案向檢察官供稱，他是以每筆數千元不等的價格向王索取個資轉手牟利，個人獲利約30萬元，辦案人員還原搜索扣案的電腦檔案內部資訊，查知遭王耿宏外洩的個資高達120筆。

北市 檢察官

延伸閱讀

國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元

少女約男網友出門 旅館醉倒慘遭2人硬上他賠60萬獲緩刑

遭檢舉赴中兼職恐洩密 元智教授聲明未違反規定

黃曉明疑幫新歡女網紅辦生日趴　網揪一卡片署名洩密

相關新聞

阿嬤下跪求判死沒用 啃老男殺死19歲網咖工讀生判20年定讞

「啃老族」蘇偉智前年搶劫19歲劉姓網咖工讀生不成，拿14公分水果刀猛刺劉的胸部、脖子致死，因蘇自首符合減刑要件，最高法院...

人民保母洩漏民眾個資 小警察洩密120次判刑2年但緩刑

台北市警局信義分局前偵查小隊長王耿宏應警專同學退休偵查佐呂佳縉所託，以警務電腦查詢大量個資讓呂轉賣徵信業者，檢方起訴王、...

準司法官愛慕男學員 偷登email刪郵件打官司結果出爐！

吳姓男子通過司法官考試後，在司法院學院受訓期間性騷擾已婚的徐姓男學員被記2次申誡，又擅自登入徐的電子信箱高達72次，並刪...

波蘭無照醫師誆騙擁幹細胞技術 2年海削7癌友2584萬

罹患肺腺癌的葉姓婦人一年前遭注射不明針劑後送醫急救仍不治，台南檢警追出國內某生技公司涉嫌以未經許可的幹細胞療法，並由無醫...

警察3度搞大人妻肚流產 新竹男不甘戴綠帽求償120萬元

楊姓男子與妻子離婚後，某天打掃住處時意外發現一份判決書，才知前妻曾經外遇，甚至3度懷孕流產，楊男得知老早就被戴綠帽，氣得...

名模遭老公嗆「要不要給別人射」法院判准兩人離婚

身高逾180公分的張姓名模前年和大5歲的黃姓男子結婚，未料她指控黃長期言語暴力，連她想賣房籌措母親醫藥費都被刁難，向法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。