人民保母洩漏民眾個資 小警察洩密120次判刑2年但緩刑

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影 台北市警局信義分局前偵查小隊長王耿宏應警專同學退休偵查佐呂佳縉所託，以警務電腦查詢大量個資讓呂轉賣徵信業者，檢方起訴王、呂、2名業者，王與呂審判時向法官認罪，台北地院今天依違反個資法、洩密罪判2人有罪，但宣示緩刑。

合議庭認定，王耿宏犯120罪，120個洩密行為應分論併罰，判王耿宏應執行有期徒刑2年，緩刑5年，命繳50萬元給公庫，服120小時義務勞務；呂佳縉判應執行刑1年10月，緩刑5年，命繳40萬元給公庫，服100小時義務勞務；徐姓業者、邱姓業者都判緩刑2年。本案可上訴

王耿宏到案後，一度辯稱呂佳縉偷拍他的電腦螢幕，檢方認為，王身為警職人員，是人民保母，卻假借公務上機會為呂佳縉查詢民眾個資，影響民眾隱私權，等檢方掌握證據才自白認罪，犯後態度不佳，建議法院重判。

洩密案源於屏東地檢署偵辦一起「仙人跳」案件時，發現高雄市有5名刑事偵查佐涉嫌與徵信業者勾結，私自查閱且外洩民眾個資，警政署下令全國清查，台北市警局政風室查出王耿宏涉案，移送地檢署進一步偵處。

檢方指控，王耿宏2019年至2020年間以其警職帳號及密碼登入警用電腦系統查詢戶役政相關資料，致民眾姓名、生日、戶籍所在地、身分證字號等個資外洩，王獲取資訊後，提供給呂佳縉轉賣業者。

另外，許姓徵信業者另案遭查辦時，辦案人員根據蒐證發現許所持有的資料，與警用系統格式相符，警政署勾稽查出資料來自王耿宏，認王涉案嫌疑重大，鎖定王並報請檢察官查辦。

呂佳縉到案向檢察官供稱，他是以每筆數千元不等的價格向王索取個資轉手牟利，個人獲利約30萬元，辦案人員還原搜索扣案的電腦檔案內部資訊，查知遭王耿宏外洩的個資高達120筆。