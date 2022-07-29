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名模遭老公嗆「要不要給別人射」法院判准兩人離婚

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

身高逾180公分的張姓名模前年和大5歲的黃姓男子結婚，未料她指控黃長期言語暴力，連她想賣房籌措母親醫藥費都被刁難，向法院訴請離婚；黃則反控張女和其他男子過從甚密，還被媒體拍到帶男伴回家，台北地方法院日前判准兩人離婚，可上訴。

張女主張，兩人婚後和黃的母親同住，但黃常對自己母親惡言相向，家中氣氛因黃的心情時好時壞；黃也因她藝人身分及工作而有不安全感，容易疑神疑鬼，若黃情緒不穩，動輒對她言語羞辱，甚至在路邊朝她咆哮謾罵、要求返還首飾和婚戒。

她指出，她因母親生病，想要出售借名登記在黃名下的房產，來籌措醫藥費，卻遭黃百般刁難，可見雙方已無互信基礎，無法共同生活，請求法院判准離婚。

黃反駁，他和母親相處無礙，否認言語暴力，認為雙方爭吵都是因張女飲酒後情緒不佳，他仍有維持婚姻的意願，期待張女能回心轉意共同生活。

他說，張女婚後曾和男姓友人在飯店談生意，事後避重就輕、隱瞞實情，且張應酬時常喝得爛醉，有高度危險；又張女被媒體跟拍和其他男子過從甚密，顯然違反婚姻忠誠義務，認為張女的可歸責程度較高，盼法院駁回訴訟。

台北地院認為，根據雙方對話紀錄、證人說法，認定黃常和自己母親發生口角，曾情緒失控辱罵張女，甚至表明想拿螺絲起子強脫張女的戒指等飾品。

另根據通訊軟體留言錄音檔，黃稱「妳41歲，是誰的問題」、「要不妳去給別人射，妳看看妳會不會懷孕」，就當時未能順利受孕的張女而言，明顯是羞辱之詞；黃也曾不斷要求張女支付200萬元，且在法院開庭後在公開社群上傳謾罵「爛貨到最高點」等語，堪認黃無心維繫婚姻。

然而，張女今年1月15日晚間和男性有摟腰等親密舉動，更一起買沐浴用品後進入男子住處，被媒體拍攝報導，法院認為行為並不適當，兩人婚姻破裂，張女也有責任。

判決指出，黃動輒情緒失控、言語暴力，放任雙方溝通惡化，而張女在婚姻產生裂痕之際，反而和異性有曖昧舉動，顯然兩人婚姻難以修復，且兩人都有責任，均得請求離婚，因此判准兩人離婚。

示意圖／ingimage
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婚姻 離婚 沐浴

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