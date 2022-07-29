長期照顧癌父情緒失控 砍死爸爸提精神抗辯仍遭判16年

台中鄧姓男子疑似照顧癌父壓力大、情緒不穩，去年底失控持拿家中菜刀猛砍他胸，造成爸爸身中多刀倒臥血泊慘死，鄧犯後隨即騎車逃逸，直到姊姊下班回才驚覺爸爸身亡，鄧落網隨即遭收押，法院將鄧送精神鑑定認為不符刑法第19條減刑要件，依殺害直系血親尊親屬罪判他16年，可上訴。

檢警調查，鄧男（37歲）和爸爸、姊姊同住烏日區，因鄧父罹癌末期身旁需人隨時照顧，平時也由鄧負責照料起居，但他疑似長期壓力下造成情緒不穩，去年11月1日下午5點多突然拿了把刀朝父親攻擊，猛力砍了好幾下造成對方胸口多處中刀。

鄧父身受重傷倒臥血泊，但鄧男犯後沒叫叫護車或協助急救，反而嚇得騎機車逃逸，直到傍晚姊姊下班回家目睹慘劇才曝光，鄧父經消防緊急送醫仍因大出血不治身亡；轄區警方獲報沿途調閱監視器，掌握身分後隔天清晨逮捕鄧。

由於鄧在警詢時一度答非所問，家屬也稱他有服用精神相關藥物等，但他身上沾染血跡送鑑定和父親相符，鄧經檢方複訊也被依殺人罪嫌收押。

台中地院審理時，鄧雖坦承客觀事實，但否認殺父，並主張當時受精神疾病影響，應符合刑法第19條減刑或免刑要件。