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涉違證交法非常規交易 國寶集團總裁朱國榮遭訴

中央社／ 台北29日電

北院審理一件違反保險法案時，懷疑民國98年間國寶人壽與福座開發公司涉及違法，移送北檢偵辦。台北地檢署今天依違反證券交易法非常規交易等罪起訴國寶集團總裁朱國榮等6人。

台北地方法院審理前國寶人壽董事長曾慶豐等人涉嫌違反保險法案時，懷疑國寶人壽、福座開發公司處理一筆新台幣3億餘元的債券時涉及違法，移送台北地檢署偵辦。

檢方查出，國寶集團總裁朱國榮等人，以關係人恒輝不動產所有的苗栗房地抵押福座開發積欠國寶人壽的押租金債務，使國寶人壽為不合營業常規且不利益交易，導致國寶人壽遭受重大損失。

北檢今天依違反證券交易法非常規交易、特別背信、財報不實、保險法等罪，起訴朱國榮、國寶人壽前董事長鮑正鋼、前總經理賴宜銘、前財務長洪秀惠、前法務蔡良嘉，恒輝不動產開發公司執行長黃銘豐等6人。

國寶 保險 朱國榮

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