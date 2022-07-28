反對南鐵東移案 最高行政法院判15名居民敗訴

台南市政府2012年7月將「台南市區鐵路地下化計畫」列為重大設施，2015年報請內政部都市計畫委員會審議，都委會翌年決議通過，由內政部以函核定，市府公告變更計畫案自2016年9月21日生效。74名變更計畫案變更範圍內的土地或建物所有權人不服內政部的處分而提訴願，失利後提行政訴訟，最高法院今判敗訴確定。

為解決台南鐵路平交道衍生的交通問題與鐵路行車噪音、震動等公害，從省府時代即推動台南鐵物立體化規劃。當地住戶指出，從相關函文和規劃來看，在在證明原軌案工程由於直接布設於台南站區土地上，大量使用台鐵局的國有土地，導致站區土地的開發效益和財務效益不高，鐵道局因此依經建會的建議，改採「東移案」以騰空站區土地，並採都市更新、設定地上權方式整併開發，以達到經建會所指示「以土地開發利益回饋軌道運輸建設，提高本案之自償率」意旨。

但住戶認為改採東移案的結果，無論是徵收面積或建物拆遷面積都遠大於原軌案，衝擊人民財產權及居住權，讓人民流離失所，這種藉由擴大徵收及拆遷方式，以達到政府財務平衡目的的處分，違反釋字732號解釋意旨、最小侵害原則和都市計畫法「公共設施用地應儘先利用適當之公有土地」原則。

爭議的「變更台南市主要計畫」包括「配合台南市區鐵路地下化計畫」與「配合台南市區鐵路地下化計畫」2件都市計畫，訴訟打到最高行政法院時，上訴人只剩下蘇俊文等15名居民。

最高行政法院認為台南市鐵路地下化計畫目標是為解決現行鐵路平交道所產生的交通瓶頸問題，提高行車安全、改善環境公害，目標和採取的措施，未逾越都市計畫法有關主要計畫及個案變更、公共設施用地配置的指導原則。