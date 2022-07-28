蔣中正4286筆總裁批簽收歸國有 國民黨敗訴理由出爐

促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。

北高行指出，當時促轉會代理主委召集委員會議審定4286筆總裁批簽為政治檔案，限期要求移歸檔案局的處分，未違反法律保留原則或其餘程式瑕疵，也難認違憲侵害國民黨財產權。

北高行認為，4286筆總裁批簽檔案是當時身兼國民黨領導人的蔣中正，於威權統治時期以國民黨「總裁」身分親自審閱、批簽決定事務的紀錄及文件，有鑑於國民黨在威權統治時期是我國長期執政的政黨，且不開放人民自由成立政黨與之競爭，形成國民黨長期一黨治國，黨務運作與國家機關公務運作密不可分的黨國威權體制，4286筆檔案也顯示國民黨力圖使影響力遍及政治、經濟、文化等層面。

北高行指出，國民黨執政下，也確實使單純查緝私煙的警察行政事件，演變為大規模屠殺，及未經正當法律程序濫行逮捕、拘禁、傷害、濫殺無辜官民的二二八事件，事後更發布戒嚴令、公布實施動員戡亂臨時條款，使自由民主憲政秩序長期無法落實，諸多國民黨及國家的不法行為難以追究，正義難以平復，加深族群隔閡與對立，才有今日實施轉型正義的必要。

北高行認為，4286筆總裁批簽檔案既是國民黨威權統治時期領導人蔣中正親自審批的黨務運作相關紀錄及文件，對於二二八事件、戒嚴體制、動員戡亂體制的歷史研究、公民轉型正義教育，及公開威權統治時期歷史真相，並促成達成社會和解等立法目的，是具瞭解歷史脈絡意義的重要事實參據，屬於促轉條例所稱的政治檔案無誤。

判決指出，社會歷經黨國威權統治存有對立、隔閡與不信任，透過4286筆檔案原件所發現的歷史真相，才得有效避免社會對立、不信任產生的爭議，促進真正的社會和解，重建社會群體間的相互信賴。

就此而言，4286筆總裁批簽移歸為國家檔案，對達成立法目的具不可取代的地位，因此促轉會審定為政治檔案，命國民黨將檔案原件移歸檔案局保管，認事用法無違誤也未違反比例原則。

據了解，「總裁批簽」是蔣中正擔任國民黨總裁自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝之前，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。

促轉會2019年12月審定認為，「總裁批簽」涉及蔣中正於威權時期身兼政府、國民黨最高領導人所作的相關政治決策，有助各界理解蔣如何鞏固個人地位，據以審定為政治檔案。