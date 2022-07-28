胡志強繳還黨職併公職溢領的163萬元後興訟 敗訴確定

前台中市長胡志強退職後，遭考試院銓敘部追討溢領退職金163萬餘元，胡雖自行繳回「黨職併公職」的溢領款，但不服銓敘部和考試院的處分而提行政訴訟。台北高等行政法院認為原處分合法，國庫沒有不當得利，判胡敗訴；胡上訴，最高行政法院駁回確定。

本案源於考試院銓敘部以「黨職併公職條例」第5條規定，於2018年5月11日做出原處分，請胡志強於同年8月10日前，繳還已支領社團專職人員年資退離給與163萬9777元。胡志強「黨職併公職」經計算後年資共10年10個月，包括1975年9月至1985年7月任職中華民國民眾服務總社的年資，以及1990年2月至1990年12月任職「世界反共聯盟中華民國分會」及「亞洲太平洋反共聯盟中華民國總會」的年資。

胡繳回款項後提告，主張2000年5月19日的退職處分，所涉特定社團年資採計併入公職年資，是根據「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員服務年資互相採計要點」，這項要點是由考試院所發布，人民根據國家規定取得的權利，應受憲法第15條及第18條保障。

北高行指出，胡於民眾服務社年資完成之後，接著獲中山大學聘任為副教授，任職期間再借調至世盟及亞盟服務。當時與民眾服務社「黨職併公職」的相關採計規範，包含「公務人員採計要點」，以及「中華民國民眾服務社專職人員轉任教育人員年資採計要點」。無論胡擔任公職或者教職，應適用的規範均為「教育人員採計要點」，而非「公務人員採計要點」；不過，無論適用的是哪一要點，都必須具備「公職人員任用或遴用資格」，或具有「教育人員的法定任用資格」才能算數。

胡志強擔任中山大學副教授之前，未具備相關資格，北高行認定胡任職於民眾服務總社的9年11個月，未具備公職人員或教育人員的任用資格；至於後段借調期間的11個月年資，也與教育人員採計要點規定不合。胡志強自行將不應計入的年資的所得163萬9777元返還國庫，北高行認為國庫無不當得利可言。