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潑何韻詩漆 統促黨胡志偉判3月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

香港女藝人何韻詩2019年來台參與遊行遭潑漆中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人被訴違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損罪；台北地方法院依毀損罪判胡有期徒刑3月得易科罰金之刑，其餘10人判無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

獲判無罪的10人包括陳友達、梁太富、廖榮華、祈禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳、王順合、柯皓輝、李偉榤。

本案緣於何韻詩2019年9月29日來台參加台港大遊行，主題是撐港反極權，她被潑漆攻擊的時間點，香港處於「反送中」事件動蕩中。檢察官指胡志偉等人不滿何韻詩支持「反送中」理念，計畫對來台參與2019年「929台港大遊行」的何韻詩施暴，甚至鎖定香港眾志秘書長黃之鋒。起訴書指出，胡等人得知何韻詩、黃之鋒可能來台參與遊行，透過LINE群組「康樂活動」聯繫，並於事發當天早上聚集，計畫於何韻詩現身遊行活動現場時施暴。

檢方調查，胡志偉施暴前埋伏在台北市濟南路，同案大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等4人，則準備餿水袋、水球、尿液袋、水槍，議定胡如果潑漆失敗，陳友達等隨即上陣續行潑尿液、餿水。此外，大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等6人，待在胡志偉的外圍位置，設定如果胡潑漆失敗困陷人群中，他們就扮成民眾上前處理，繼而掩護胡志偉脫困。

何韻詩當時公開聲明，指她的遭遇就是香港人每天要面對的恐怖與威脅，香港人每天都遭受打壓。

高院認定胡志偉以強暴犯公然侮辱罪、毀損器物罪，事證明確，一審量處3月徒刑、得易科罰金並無違誤。至於檢方指控胡涉刑法強制罪、集會遊行法以強暴妨害合法集會遊行罪部分，高院認為何韻詩未因遭潑漆而無法接受採訪，此部分無罪。

其餘10人部分，高院認為無證據顯示梁太富、廖榮華、祁禎禮、梁國華、梁國祥、邱翔琳與胡志偉有犯意聯絡、行為分擔，也不構成幫助犯；陳友達、王順合、李威翰、柯皓輝丟穢物與噴水計畫至多僅至預備階段，不構成犯罪。

香港歌手何韻詩在「929台港大遊行：撐港反極權」遊行中遭潑漆，她表示不害怕攻擊 ，指這是紅色恐怖。資料照片。記者陳柏亨／攝影
香港歌手何韻詩在「929台港大遊行：撐港反極權」遊行中遭潑漆，她表示不害怕攻擊 ，指這是紅色恐怖。資料照片。記者陳柏亨／攝影

潑漆 集會遊行 何韻詩 中華統一促進黨

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