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中油高層收賄百萬遭起訴 地院裁定20萬交保限制住居
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，辦公室被搜出2700萬元現金，檢方相繼起訴徐漢等中油員工、廠商共達26人，近日又查出中油前勞工董事陳枝章涉犯職務上行為收受賄絡罪共3罪被依法起訴，移審地院，裁定20萬交保，限制住居，且每周需到派出所報到。
65歲的陳枝章曾任中油勞工董事，去年8月退休，任職期間負責董事會採購小組，審議中油提交的採購預算來源、履約期程、廠商資格、招決標等職務，並跟中油煉製事業部經理張子房向友好廖姓廠商藉標案索賄。
先前檢調廉偵辦徐漢涉弊的標案中，徐就與張子房涉犯貪汙罪遭起訴，張也被策動轉為汙點證人，順利查出其餘涉弊的標案，於6月22日傳喚涉貪的陳枝章，向法院聲請羈押獲准。
檢調查出，涉弊的5件標案中，陳枝章與張子房各收取115萬元及155萬不法所得，且在陳涉弊的案件中，幾乎都是在煉製事業部的辦公室交付賄款，行徑相當大膽。
近日檢方偵結，將陳枝章以涉犯職務上行為收受賄絡罪共3罪；張子房涉貪汙罪共5罪，廖姓廠商則涉嫌交付賄絡罪共5罪依法起訴，陳移審橋頭地方法院，裁定20萬交保，限制住居，且每周需到派出所報到。
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