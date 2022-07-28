快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他多年前就曾因充當牙醫密醫幫民眾補牙等二度被判刑、並緩刑，但他仍再度幫民眾補牙、根管治療，6年內獲利25萬元，彰化地方法院依違反醫師法將他判刑7月，此次不得緩刑，並得沒收全部犯罪所得。

判決書指出，楊男(60歲)並未依法取得醫師資格，卻從2016年起購入牙科治療臺、診療器械及相關藥物，在埤頭鄉其住所掛上「永全」招牌，還有張嘴露齒照片，主建物門口貼有營業時間告示。

楊男從2016年到今年3月長達6年幫病患看診，從事補牙、修磨假牙、安裝假牙、根管治療等醫療行為，所得收入高達2500多萬元，直到今年3月才被彰化縣衛生局稽查人員會同警方當場查獲，並扣得相關醫療器材及藥物、簿冊等。

楊男僅國中學歷，且領有領有輕度身心障礙證明，他在1998年間即曾違反醫師法執業3個月，在2007年執業4個月被查獲，分別被判刑1年6月、1年3月，均緩刑，但他後來仍違法執業。

法官認為，前二次法院均給予楊男緩刑機會，他仍不知警惕，鋌而走險再犯案，顯未能從前案中記取教訓，法治觀念薄弱，且被告擅自執行醫療業務，期間非短，對於接受療程看診者身體健康造成潛在性危險，且未受主管機關監督，影響病患權益及醫療品質，被告犯後雖坦承犯行，但對於犯罪實際所得閃爍其辭，與扣案帳冊記載明顯懸殊，因此將他判刑7月，此次不得緩刑，並沒收全部犯罪所得。

楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他幫民眾補牙、根管治療，6年內獲利2500萬元，彰化地方法院依違反醫師法將他判刑7月，並得沒收全部犯罪所得。圖／翻攝自Google Map
楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他幫民眾補牙、根管治療，6年內獲利2500萬元，彰化地方法院依違反醫師法將他判刑7月，並得沒收全部犯罪所得。圖／翻攝自Google Map
楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他幫民眾補牙、根管治療，建物門口貼有營業時間告示。圖／翻攝自Google Map
楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他幫民眾補牙、根管治療，建物門口貼有營業時間告示。圖／翻攝自Google Map

醫師 衛生局

延伸閱讀

疫情連7周趨緩 高市8月1日調整社區站及合約院所看診時段

少女約男網友出門 旅館醉倒慘遭2人硬上他賠60萬獲緩刑

19歲男生在捷運上做「血氣方剛」的事 賠15萬判緩刑

齒模製造工卻幫人補牙裝假牙 判刑7月沒收2548萬

相關新聞

4286筆蔣中正總裁批簽檔案歸國有 國民黨提告今判敗訴

促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，台北...

文華東方兩人吃2.7萬 辣妹屢吃霸王餐詐欺起訴

一名23歲的魏姓辣妹，去年8月與身分不詳男友人前往文華東方用餐，兩人吃了2.7萬元後男方尿遁，女方也說沒錢付帳；隔月魏女...

國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元

彰化縣楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他多年前就曾因充當牙醫密醫幫民眾補牙等二度被判刑、並緩刑，但他仍再度幫民眾補牙、根...

女童遭虐癱檢方只起訴保母過失 法院受限這理由判無罪

台中保母洪素嬌托育1歲11個月大女童期間，對方腦出血、多處骨折，治療後仍因腦損右手、腳永久機能喪失，未料檢方當時僅起訴她...

蛇蠍女夥父母弟謀殺男友棄屍東螺溪 一家四口再延押

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，5人今年3月被...

影／剝皮酒店小姐騙稱家人重病 男客資助千萬還買原味內褲

劉姓男子涉嫌成立剝皮酒店集團，用正妹照上網交友約男客到台北市某日式酒店消費，再謊稱贖身、家人重病等請求資助，1年向28人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。