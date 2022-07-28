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國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元
彰化縣楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他多年前就曾因充當牙醫密醫幫民眾補牙等二度被判刑、並緩刑，但他仍再度幫民眾補牙、根管治療，6年內獲利25萬元，彰化地方法院依違反醫師法將他判刑7月，此次不得緩刑，並得沒收全部犯罪所得。
判決書指出，楊男(60歲)並未依法取得醫師資格，卻從2016年起購入牙科治療臺、診療器械及相關藥物，在埤頭鄉其住所掛上「永全」招牌，還有張嘴露齒照片，主建物門口貼有營業時間告示。
楊男從2016年到今年3月長達6年幫病患看診，從事補牙、修磨假牙、安裝假牙、根管治療等醫療行為，所得收入高達2500多萬元，直到今年3月才被彰化縣衛生局稽查人員會同警方當場查獲，並扣得相關醫療器材及藥物、簿冊等。
楊男僅國中學歷，且領有領有輕度身心障礙證明，他在1998年間即曾違反醫師法執業3個月，在2007年執業4個月被查獲，分別被判刑1年6月、1年3月，均緩刑，但他後來仍違法執業。
法官認為，前二次法院均給予楊男緩刑機會，他仍不知警惕，鋌而走險再犯案，顯未能從前案中記取教訓，法治觀念薄弱，且被告擅自執行醫療業務，期間非短，對於接受療程看診者身體健康造成潛在性危險，且未受主管機關監督，影響病患權益及醫療品質，被告犯後雖坦承犯行，但對於犯罪實際所得閃爍其辭，與扣案帳冊記載明顯懸殊，因此將他判刑7月，此次不得緩刑，並沒收全部犯罪所得。
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