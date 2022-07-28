女童遭虐癱檢方只起訴保母過失 法院受限這理由判無罪

台中保母洪素嬌托育1歲11個月大女童期間，對方腦出血、多處骨折，治療後仍因腦損右手、腳永久機能喪失，未料檢方當時僅起訴她「過失致重傷」；法院審酌鑑定報告，認為女童傷勢顯是遭蓄意虐待，但礙於事實不同無法變更起訴法條，僅能就被訴過失傷害部分判洪無罪，涉嫌故意對兒童傷害部分，另由檢察官依法處理，可上訴。

台中市社會局去年5月20日公告指出，洪素嬌為台中市居家式托育服務提供者，2021年1月28日受托照顧之兒少肩部右側近端肱骨骨折及右側肩關節脫臼，雖否認不當對待，惟仍有照顧疏忽之不當對待行為，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心查證屬實，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定，不得對兒童及少年有不正當之行為。

檢方起訴指出，洪女2020年11月1日受託女童，卻沒有提供安全托育環境，導致女童2021年1月2日受傷腦出血、右肱骨骨折及腦水腫，經治療仍因中樞神經系統功能喪失、腦損等，造成右側肢體運動神經障礙，右手、右腳五趾永久機能喪失，涉嫌過失致重傷害。

洪女辯稱，她同時要帶2個小孩，沒注意到女童爬上椅子玩，轉頭叫她下來就掉落頭撞到地上門軸，只聽女童哭了1聲，問她有沒有怎樣也說沒有，就讓她繼續在客廳玩，後來替她換尿布時，女童有些情緒就自己用頭去撞地板，結果整個人倒在地上癱軟，她也馬上叫救護車，否認有施虐。

法院指出，經送交專家、醫院鑑定結果，認為女童是受虐性腦傷，頭部顯有遭劇烈撞擊或搖晃，由成年人蓄意對她做出蓄意劇烈搖晃或用力拋摔撞擊造成，且女童除腦傷還有右肩關節脫臼、肱骨骨折，都不是從椅子上跌落會造成的傷勢，顯有高度受虐情形。

法院表示，法院不得就未經起訴犯罪事實審判，另檢方當時是依刑法第284條過失傷害罪嫌起訴，因和刑法第277條傷害罪，2罪非同一事實，也不得變更起訴法條。

法院指出，全案經女童父母提出診斷、身障證明等文件，主張女兒遭洪蓄意搖晃或撞擊造成腦傷，公訴蒞庭檢察官後也以補充理由書，主張洪女對未滿2歲女童故意為傷害行為致重傷，涉犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪。