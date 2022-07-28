快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童遭虐癱檢方只起訴保母過失 法院受限這理由判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中保母洪素嬌托育1歲11個月大女童期間，對方腦出血、多處骨折，治療後仍因腦損右手、腳永久機能喪失，未料檢方當時僅起訴她「過失致重傷」；法院審酌鑑定報告，認為女童傷勢顯是遭蓄意虐待，但礙於事實不同無法變更起訴法條，僅能就被訴過失傷害部分判洪無罪，涉嫌故意對兒童傷害部分，另由檢察官依法處理，可上訴。

台中市社會局去年5月20日公告指出，洪素嬌為台中市居家式托育服務提供者，2021年1月28日受托照顧之兒少肩部右側近端肱骨骨折及右側肩關節脫臼，雖否認不當對待，惟仍有照顧疏忽之不當對待行為，經台中市家庭暴力及性侵害防治中心查證屬實，違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款規定，不得對兒童及少年有不正當之行為。

檢方起訴指出，洪女2020年11月1日受託女童，卻沒有提供安全托育環境，導致女童2021年1月2日受傷腦出血、右肱骨骨折及腦水腫，經治療仍因中樞神經系統功能喪失、腦損等，造成右側肢體運動神經障礙，右手、右腳五趾永久機能喪失，涉嫌過失致重傷害。

洪女辯稱，她同時要帶2個小孩，沒注意到女童爬上椅子玩，轉頭叫她下來就掉落頭撞到地上門軸，只聽女童哭了1聲，問她有沒有怎樣也說沒有，就讓她繼續在客廳玩，後來替她換尿布時，女童有些情緒就自己用頭去撞地板，結果整個人倒在地上癱軟，她也馬上叫救護車，否認有施虐。

法院指出，經送交專家、醫院鑑定結果，認為女童是受虐性腦傷，頭部顯有遭劇烈撞擊或搖晃，由成年人蓄意對她做出蓄意劇烈搖晃或用力拋摔撞擊造成，且女童除腦傷還有右肩關節脫臼、肱骨骨折，都不是從椅子上跌落會造成的傷勢，顯有高度受虐情形。

法院表示，法院不得就未經起訴犯罪事實審判，另檢方當時是依刑法第284條過失傷害罪嫌起訴，因和刑法第277條傷害罪，2罪非同一事實，也不得變更起訴法條。

法院指出，全案經女童父母提出診斷、身障證明等文件，主張女兒遭洪蓄意搖晃或撞擊造成腦傷，公訴蒞庭檢察官後也以補充理由書，主張洪女對未滿2歲女童故意為傷害行為致重傷，涉犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪。

法院審理也認為，洪是故意對女童傷害致重傷，但因無法變更起訴法條，僅能就檢方起訴過失傷害部分判洪女無罪，至於洪是否涉犯成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪部分，應由檢察官另行依法處理。

示意圖，非當事人。圖／報系資料照
示意圖，非當事人。圖／報系資料照

骨折 托育 檢察官

延伸閱讀

狠心保母夫妻逼女童吃屎舔尿虐癱她 高院重判10年6月

蘇震清涉貪自訴告書記官製作筆錄不實 法官判無罪

把公堂當兒戲！保母夫妻踏破3歲童肝臟害命 法庭滿口謊

林志穎經紀公司發聲明 身體多處骨折待開刀兩三天是關鍵期

相關新聞

4286筆蔣中正總裁批簽檔案歸國有 國民黨提告今判敗訴

促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，台北...

文華東方兩人吃2.7萬 辣妹屢吃霸王餐詐欺起訴

一名23歲的魏姓辣妹，去年8月與身分不詳男友人前往文華東方用餐，兩人吃了2.7萬元後男方尿遁，女方也說沒錢付帳；隔月魏女...

國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元

彰化縣楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他多年前就曾因充當牙醫密醫幫民眾補牙等二度被判刑、並緩刑，但他仍再度幫民眾補牙、根...

女童遭虐癱檢方只起訴保母過失 法院受限這理由判無罪

台中保母洪素嬌托育1歲11個月大女童期間，對方腦出血、多處骨折，治療後仍因腦損右手、腳永久機能喪失，未料檢方當時僅起訴她...

蛇蠍女夥父母弟謀殺男友棄屍東螺溪 一家四口再延押

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，5人今年3月被...

影／剝皮酒店小姐騙稱家人重病 男客資助千萬還買原味內褲

劉姓男子涉嫌成立剝皮酒店集團，用正妹照上網交友約男客到台北市某日式酒店消費，再謊稱贖身、家人重病等請求資助，1年向28人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。