快訊

台中滷味攤老闆遭開3槍亡...訃聞護喪妻改「妹妹」 議員舅公曝誤殺

李亞萍家中重摔撞到頭 秀大片瘀青仍掛心余天、余苑綺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛇蠍女夥父母弟謀殺男友棄屍東螺溪 一家四口再延押

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，5人今年3月被依強盜殺人等罪嫌起訴後，林女一家四口收押並延押到7月底，彰化地方法院再裁定4人再延押2個月。

曾在酒店工作的卅歲林女與包養她的張姓男友（五十一歲，台北人）交往期間林女得知張男金融帳戶內有大筆款項，並探知張男提款卡密碼，兩人交往時因常發生爭執，林女又覬覦張男金融帳戶內大筆款項，於去年6月間萌生殺害張男盜領存款的想法。

去年9月底雙方分手後，林女10月上旬回到彰化縣福興鄉老家與父親（五十歲）、母親（四十九歲）、林弟（廿四歲）一家人謀議誘騙張男到彰化後殺人棄屍再盜領張男的錢。

去年十月十四日先由林弟與林母向林弟的友人陳男拿安眠藥，林父、與林母和林弟十五日再去找尋棄屍地點，並將棄屍工具黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等物藏放在欲棄屍的東螺溪畔。

林女於十月十六日跟張男說她想去臺中醫美諮詢和去玩，要家住新北市的張男到彰化陪她去玩，張男即到林女位於彰化縣福興鄉住處，林母偷將安眠藥加入飲料讓張男喝下後，林女即開車載張男與一家人到漢寶溼地玩，到達後張男已昏睡，由林父持綿繩將張男勒斃。

一家人於十六日晚間再將屍體綁重物，於埔鹽鄉東螺溪棄屍，並將張男身上的提款卡內470萬元領出。

彰化地檢署檢察官認為林女僅因與張男有感情糾葛，就覬覦被害人存款，謀劃殺害張男，林父等家人不思勸阻，反而與林女共謀殺人棄屍，四人冷血殺害張男，再盜領其存款，犯罪計畫及分工縝密，顯見四人強盜殺人之決意甚堅，惡性重大，依強盜殺人等罪嫌將林女與父母和弟弟及陳男五人起訴，並求處從重量刑。

林女一家四人3月被起訴後收押，後再延押2個月到7月底，昨天法官再開延押庭後，裁定因4人犯嫌仍屬重大，且羈押原因依然存在，仍有繼續羈押之必要，所以4人均自8月1日起再延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

涉嫌殺害張姓男友的林女一頭長髮，外型亮麗。圖／翻攝自臉書
涉嫌殺害張姓男友的林女一頭長髮，外型亮麗。圖／翻攝自臉書
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔去年11月發現一具水流屍，調查發現死者張男疑遭女友林女與家人合謀殺害棄屍。圖／民眾提供
彰化縣埔鹽鄉東螺溪畔去年11月發現一具水流屍，調查發現死者張男疑遭女友林女與家人合謀殺害棄屍。圖／民眾提供
彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友勒斃棄屍，5人今年3月被依強盜殺人等罪嫌起訴後，林女一家四口收押並延押到7月底，彰化地方法院再裁定4人再延押2個月。圖／翻攝自臉書
彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友勒斃棄屍，5人今年3月被依強盜殺人等罪嫌起訴後，林女一家四口收押並延押到7月底，彰化地方法院再裁定4人再延押2個月。圖／翻攝自臉書
30歲林女外型亮麗，但二年前她外表相當男孩子氣，一頭俏麗短髮，似乎是進入酒店工作後才有大改變。圖／翻攝自臉書
30歲林女外型亮麗，但二年前她外表相當男孩子氣，一頭俏麗短髮，似乎是進入酒店工作後才有大改變。圖／翻攝自臉書

棄屍 殺人 彰化

延伸閱讀

過敏幼兒急攀升 父母勤洗手是重點

拉斯維加斯最大人造湖水蒸發「陸續冒出不明遺體」疑遭犯罪組織敲頭謀殺

屏縣警涉貪遭羈押 警局長震怒：重懲報請免職

毒梟議員顏旭懋羈押期將滿 隱匿勾串在逃共犯延押

相關新聞

4286筆蔣中正總裁批簽檔案歸國有 國民黨提告今判敗訴

促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，台北...

文華東方兩人吃2.7萬 辣妹屢吃霸王餐詐欺起訴

一名23歲的魏姓辣妹，去年8月與身分不詳男友人前往文華東方用餐，兩人吃了2.7萬元後男方尿遁，女方也說沒錢付帳；隔月魏女...

國中學歷三度當牙醫密醫 判刑7月、沒收2548萬元

彰化縣楊姓男子從事齒模製造，國中學歷的他多年前就曾因充當牙醫密醫幫民眾補牙等二度被判刑、並緩刑，但他仍再度幫民眾補牙、根...

女童遭虐癱檢方只起訴保母過失 法院受限這理由判無罪

台中保母洪素嬌托育1歲11個月大女童期間，對方腦出血、多處骨折，治療後仍因腦損右手、腳永久機能喪失，未料檢方當時僅起訴她...

蛇蠍女夥父母弟謀殺男友棄屍東螺溪 一家四口再延押

彰化縣女子林姝妤夥同父母與弟弟和弟弟的友人合謀將張姓男友誘騙出遊，再下藥勒斃，五花大綁空心磚棄屍在東螺溪，5人今年3月被...

影／剝皮酒店小姐騙稱家人重病 男客資助千萬還買原味內褲

劉姓男子涉嫌成立剝皮酒店集團，用正妹照上網交友約男客到台北市某日式酒店消費，再謊稱贖身、家人重病等請求資助，1年向28人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。