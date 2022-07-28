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4286筆蔣中正總裁批簽檔案歸國有 國民黨提告今判敗訴
促進轉型正義委員會審定國民黨通報的故總統蔣中正「總裁批簽」4286筆政治檔案應移歸檔案局，國民黨不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院今判國民黨敗訴，可上訴。
據了解，「總裁批簽」是蔣中正擔任國民黨總裁自1950年8月中央改造委員會成立至1975年4月5日病逝之前，所批示由秘書長或秘書長與相關單位主管聯名所上簽呈的總稱。
促轉會2019年12月審定認為，「總裁批簽」涉及蔣中正於威權時期身兼政府、國民黨最高領導人所作的相關政治決策，有助各界理解蔣如何鞏固個人地位，據以審定為政治檔案。
促轉會依規定要求國民黨將總裁批簽檔案原件移歸檔案局，國民黨向促轉會申請停止執行與復查均被駁回；國民黨2020年3月30日將6箱檔案運至檔案局。
事後，促轉會發現除本案4286筆總裁批簽外，國民黨持有未通報的80筆總裁批簽檔案，也審定要求應移歸檔案局，國民黨不服提告，北高行今年3月24日已判國民黨敗訴。
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