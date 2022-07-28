男子月初才酒駕月底再犯 酒後自認離家近心存僥倖被逮

57歲的吳姓男子7月初才涉酒駕吃官司，才隔20天，又與朋友相約喝酒，酒後認為距離住處不遠，便騎機車上路，不巧又遇警方攔查。他一再央求員警，稱他還有10多萬元罰款沒繳，要員警放他一馬，但警方依法對他酒測，酒測值超標，再依公共危險罪嫌將他移送法辦。

7月26日凌晨3時許，高雄市警苓雅分局三多路派出所員警巡邏途中，在苓雅區漢昌街，迎面見吳姓男子騎機車沒扣好安全帽帽帶，轉頭追上，攔下吳姓男子，發覺他談話中散發濃厚酒味，要求對他酒測，他脫下安全帽便一再央求員警，稱「我還有1條10多萬的罰款還沒繳，拜託不要這樣啦」。

警方依法對他酒測，酒測值每公升0.57毫克，立即逮捕他，依公共危險罪嫌查辦。吳稱，他和朋友約在超商騎樓喝1瓶高粱酒，因離家不遠，才會想騎車回家。

警方查出，吳7月初才因酒駕遭移送，又涉酒駕被捕，今年3月31日酒駕新法實施，交通局將公布10年內累犯姓名、照片，吳在1個月間2次酒駕，將逃不了再受裁罰及公布姓名。

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