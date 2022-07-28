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推被害人訴訟資訊獲知平台 主任檢察官陳建良轉任律師

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地檢署主任檢察官陳建良，曾推動建置新北地檢署被害人刑事訴訟資訊獲知平台，保障犯罪被害人「知的權利」，也曾偵辦過計程車司機性侵日本女大生案、國軍營區盜賣軍品弊案等重大刑案，在思考是否有更多歷練的機會時，憑著「換個角色人生更多彩」的一股信念，毅然決定辭職，今年9月起將轉任律師。

陳建良任職14餘年，初分發檢察官即在新北服務，升任主任後調桃園一年，又調回新北，在檢肅黑金專組、金融專組等各組歷練過，更曾因辦案細心，獲派駐法務部廉政署擔任駐署檢察官，陸續偵辦新北環保局稽查員索賄案、勞動部職訓師收賄案、保二警詐LV運費案等多起重大弊案，亦曾偵辦數起現金賄選案件，辦案經驗豐富。

除了辦案經驗，陳建良也在督導犯罪被害人保護協會時，配合法務部建置「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，讓被害人可以透過網站得知犯嫌強制處分、偵查結果等資訊，保障被害人對於訴訟資訊「知的權利」。他認為「法律可以是很生活化、很接地氣的」，也因此多次受邀到政府部會、國稅局、警察機關、牙醫師公會等機構進行演講，希望透過自己的經驗分享，讓大家更瞭解司法實務。

因為好脾氣，陳建良人緣極好，常有學弟妹在辦案時遇到問題，就拿著資料到辦公室向他請教，他也不吝於分享自身經驗，辦公室常常「高朋滿座」；在桃園地檢署任職時，他還曾因公務，不辭辛勞遠到桃園偏遠山區派出所查訪，讓當地員警印象深刻，即使他後來調回新北，員警還會開車北上找他。

「想在還有體力跟衝勁時，給自己一點不一樣的挑戰」，陳建良說，他很感謝檢察體系給的一切，許多同事對於他要轉換跑道，感到十分不捨，也有長官出言慰留，盼能留下難得人才繼續為新北檢服務，但他認為，現在的司法，審檢辯都扮演非常重要的角色，希望在轉任律師後，自己也能繼續貢獻所學，在不同位置為民眾發聲，為司法貢獻心力，「期許自己，換個角色人生更多彩」。

新北地檢署主任檢察官陳建良，今年9月起將轉任律師，期許自己「換個角色人生更多彩」。記者柯毓庭／翻攝
新北地檢署主任檢察官陳建良，今年9月起將轉任律師，期許自己「換個角色人生更多彩」。記者柯毓庭／翻攝

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