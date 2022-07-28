婦人午睡醒來找不到女兒 竟是10多年鄰居拐回家性侵

桃園一名湯姓男子明知鄰居「小花（化名）」有智能障礙，前年底見她獨自在住處外閒晃，竟把她叫進屋內性侵，結果被對方母親目睹逮個正著，還矢口否認，稱以後不要往來；桃園地院審理此案，小花清楚指稱湯男用手指戳她尿尿的地方，路口監視器也拍到其母破口大罵湯男過程，最後依乘機性交罪判湯男3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，湯男與小花相識10餘年，互動頻繁，加上鄰居常到他家串門子，因此熟知對方有智能障礙缺陷。前年12月2日下午，湯男見鄰居獨自在住處外徘徊，就將對方叫進屋內，在客廳玄關處將對方衣褲掀至腋下和膝下，然後上下其手，並以手指性侵得逞。

小花母親原本在午睡，醒來時見她不在家，起身外出尋找，結果一進湯男家就看到她被性侵，當場破口大罵，而湯男見情況不對，趕緊提著褲頭往客廳內跑。

事發後，湯男承認有找小花進屋，但矢口否認性侵，辯稱什麼都沒有做，但小花證稱「阿伯（指湯男）托我的褲子、衣服、內褲」，還說「他用2隻手指戳我尿尿的地方」，加上路口監視器拍到小花母親大聲質問「你把她褲子脫掉、衣服脫掉做什麼」等語，因此說法未被採信。

法院調查，小花母女前後供述大置一致，而湯男與小花也是長年鄰居，平時互動關係尚可，應無構陷汙衊的動機和必要。此外，湯男在小花母親大聲質問時未嚴厲追究不實指控，僅消極否認，要求對方以後不要再進他家，行為反應與一般被誣陷之人有別。