四等特考帶小抄作弊被抓包 36歲男此生無緣從警夢

警察示意圖。圖／ingimage

36歲陳姓男子今年報名四等警察特考，若沒考過形同「過站」，因屆齡未來不得再報考，陳為求考上，夾帶補習班考古題進入考場，交卷時被監考人員發現，檢方調查時陳男坦承作弊，考量他犯後態度良好，給他緩起訴處分。

一般警察四等考試限制考生年齡需在37歲以下，已滿36歲的陳男，今年已是最後一次報考機會。陳男為求順利上榜，今年6月18日考試期間，陳應試「警察法規概要」科目時，夾帶補習班印製的考古題入場。

結果考試結束後，監考人員發現陳男疑似夾帶2張小抄，當場要他交出考題，並向警方告發送辦，雄檢調查時，陳男坦承夾帶小抄入場，檢方考量他犯後態度良好，且無再犯之虞，偵結處分緩起訴，但須支付1萬元處分金及參加法治教育1場。

依據公務人員考試法規定，若參加國考作弊，從發現日起至5年內不得參加其他考試，陳男作弊被抓包，除了警察特考因屆齡「過站」外，他近5年也不能再參加其他考試。