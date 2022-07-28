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新婚1年生子「回去娘家一下」斷絕音訊40年 法院准離婚
台北市南港一名人妻，41年前經媒妁之言和丈夫結婚，新婚1年就生子，某天突然向婆婆說「回去年娘家一下」從此斷絕音訊40年，丈夫訴請離婚，士林地方法院認為2人均無意願維持婚姻關係，判准離婚。
丈夫主張，1981年結婚和夫妻2人住在南港區，妻子生下1子後，突然在1982年5月某日，趁他去上班，向媽媽說「回去娘家一下」，從此沒有再回家，多年來無共同生活也沒有任何聯絡，請求離婚。
妻子主張，與丈夫原本不認識，在媒妁之言下結婚，感情基礎本已薄弱，且在短短不到1 年期間，發現雙發理念、相處上有重大差異，迄今40年分居，各自獨立生活，分居為種種不堪回首、傷痛及恐懼，不願再講述，希望法院判准離婚。
法官認為，兩人婚姻關係存續中，但妻子離家後未返家，迄今分居長達40年，多年來均無任何聯絡、毫無互動，且妻子不願自行協議或到庭調解離婚，都委由律師處理，顯見雙方因長期分居產生破綻，均無意願維持或回復婚姻關係，已構成難以維持婚姻的重大事由，無再強求維持婚姻之名，無婚姻之實必要，判准離婚。可上訴。
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