新婚1年生子「回去娘家一下」斷絕音訊40年 法院准離婚

台北市南港一名人妻，41年前經媒妁之言和丈夫結婚，新婚1年就生子，某天突然向婆婆說「回去年娘家一下」從此斷絕音訊40年，丈夫訴請離婚，士林地方法院認為2人均無意願維持婚姻關係，判准離婚。

丈夫主張，1981年結婚和夫妻2人住在南港區，妻子生下1子後，突然在1982年5月某日，趁他去上班，向媽媽說「回去娘家一下」，從此沒有再回家，多年來無共同生活也沒有任何聯絡，請求離婚。

妻子主張，與丈夫原本不認識，在媒妁之言下結婚，感情基礎本已薄弱，且在短短不到1 年期間，發現雙發理念、相處上有重大差異，迄今40年分居，各自獨立生活，分居為種種不堪回首、傷痛及恐懼，不願再講述，希望法院判准離婚。