快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新婚1年生子「回去娘家一下」斷絕音訊40年 法院准離婚

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市南港一名人妻，41年前經媒妁之言和丈夫結婚，新婚1年就生子，某天突然向婆婆說「回去年娘家一下」從此斷絕音訊40年，丈夫訴請離婚，士林地方法院認為2人均無意願維持婚姻關係，判准離婚。

丈夫主張，1981年結婚和夫妻2人住在南港區，妻子生下1子後，突然在1982年5月某日，趁他去上班，向媽媽說「回去娘家一下」，從此沒有再回家，多年來無共同生活也沒有任何聯絡，請求離婚。

妻子主張，與丈夫原本不認識，在媒妁之言下結婚，感情基礎本已薄弱，且在短短不到1 年期間，發現雙發理念、相處上有重大差異，迄今40年分居，各自獨立生活，分居為種種不堪回首、傷痛及恐懼，不願再講述，希望法院判准離婚。

法官認為，兩人婚姻關係存續中，但妻子離家後未返家，迄今分居長達40年，多年來均無任何聯絡、毫無互動，且妻子不願自行協議或到庭調解離婚，都委由律師處理，顯見雙方因長期分居產生破綻，均無意願維持或回復婚姻關係，已構成難以維持婚姻的重大事由，無再強求維持婚姻之名，無婚姻之實必要，判准離婚。可上訴。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

婚姻 離婚 丈夫

延伸閱讀

小姑「拿切結書」要求他們夫妻搬走 網一面倒：住久不會變你們的

說不要就是不要！夫硬上妻「當晚錄音」成鐵證 判3年2月徒刑

30年婚姻觸礁 醫師娘遭護理師帶娃逼宮

黃嘉千9月12日出庭打官司 判離婚夏克立機會高

相關新聞

北市勞動局長陳信瑜疑涉貪案延燒？ 議員索資所有首長特別費使用

台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費案，爭議持續延燒。有議員向市府索資北市府所有首長的特別費使用狀況，北市府發言人...

蔡英文博士論文官司未了 彭文正要法官迴避結果出爐！

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭敗訴，二審認...

立委收賄案外案…張碩文涉詐欺30萬交保 吐27字露玄機

是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉誆騙建商與二二八政治受難遺族，可遊說民代修正促轉條例，拿回受難者當年被國家強制徵收的土地...

不知賣2.1億房給堂弟 新壽吳東進、吳東明背信不起訴

新光人壽前董事長吳東進2017年間，以公開標售的方式，將公司位於北市南京東路一處房地，以2.1億出售給堂弟、新壽董事吳東...

涉促轉修法詐欺40萬交保 國民黨團主任沈建億請辭

立委集體收賄驚爆案外案。涉立委貪污案的白手套郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正「促轉條例」，藉此詐財；北檢日前約談郭...

狠心保母夫妻逼女童吃屎舔尿虐癱她 高院重判10年6月

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。