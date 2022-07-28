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4公里年噴4萬張超速罰單 彰化139線穩坐「搶錢路段王」

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

很多人騎車或開車行經彰化縣道139線大彰路時，都很擔心吃到超速罰單，這個擔心是必要的，因為根據彰化縣警察局統計，單是139線從台74甲線到瑩光橋段共4.4公里路段，限速40公里，去年就噴出4萬多張超速罰單，平均1天110張，一年至少進帳6千萬元，穩坐彰化超速取締「路段王」寶座。

今年3月間，來自台南的一對新人，跟隨太陽花學運領袖林飛帆，在彰化八卦山縣道139 線旁的顏氏牧場，歡歡喜喜舉辦原野式婚禮，從中午進場到晚間賦歸，結果300名親友團回去後，陸續收到了50多張超速罰單，臉都綠了，新人家長痛批是在搶錢。

那為什麼139線紅單會開得這麼凶？原因就是車禍多。139線主要肇事路段，從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，依彰化縣警察局統計，2019年共發生231件車禍，造成1死261傷；2020年發生296件車禍，造成4死265人受傷；2021年又發生3死、200多人受傷車禍。

縣警局交通隊副隊長許自強說，139線車禍多的原因，主要有數個連續彎道，對於喜歡飆速的汽機車，在過彎壓車，未跟著減慢速度，為獲得追焦手上線出鋒頭，還蹺獨輪危險駕駛，一個疏神往往就會衝出到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。這幾年來的傷亡事故，死者幾乎都是年輕人，有學生，也有軍人。

為了防制139線超速、飆車等危險駕駛行為，減少事故發生，139線從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，除設有兩支固定桿測速器外，彰化縣政府又公告從2020年10月21日起，速限從50公里調降為40公里，假日還會加派警網雙向機動取締超速，還與監理站聯合稽查取締非法改裝汽機車，環保局還設有聲音照相，堪稱台灣取締密度最高的道路。

縣警局統計，139線2017年取締1986件，2018年增加到5303件、2019年5538件，2020年10月21日從限速50公里降到40公里，暴增到1萬2226件，2021年更衝到4萬1867件，以機車超速基本罰 1200元、汽車1600元，且採速度累進，保守去年進帳罰鍰6000萬元以上；今年到5月也有1萬5241件。

但139線速限調降為40公里，令許多用路人很不滿，駛來戰戰兢兢，不如改為徒步區，並質疑降速不是車禍傷亡案件主因，是縣府及警方沒找對方法，而且低速限懲罰的都是當地人，建議回復到50公里速限。

縣府工務處長林漢斌表示，139線主要是連續彎道多，有的機車騎士不了解路況，縣府已施設反光桿及防護設施，並加強速限標識，車禍案件已減少約2成，顯然降速已發揮減少車禍發生的效果，目前暫不考慮調回50公里。

彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，很多重機騎士常有超速、壓車、蹺孤輪等危險駕駛行為，車禍事故頻傳。圖／警方提供
彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，很多重機騎士常有超速、壓車、蹺孤輪等危險駕駛行為，車禍事故頻傳。圖／警方提供
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，去年就開了4萬1867件超速罰單。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，去年就開了4萬1867件超速罰單。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，很多重機騎士常有超速、壓車、蹺孤輪等危險駕駛行為，車禍事故頻傳，警方加強攔查取締。本報資料照片
彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，很多重機騎士常有超速、壓車、蹺孤輪等危險駕駛行為，車禍事故頻傳，警方加強攔查取締。本報資料照片
彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，警方除增設二支測速器，並有機動警網測速取締。圖／警方提供
彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，警方除增設二支測速器，並有機動警網測速取締。圖／警方提供
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，去年就開了4萬1867件超速罰單。記者劉明岩／攝影
彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段從去年10月起，速限從50公里調降為40公里，去年就開了4萬1867件超速罰單。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，常有超跑超速行駛，被固定桿測速器逮著。圖／警方提供
彰化八卦山縣道139線從台74線路口至瑩光橋路段，常有超跑超速行駛，被固定桿測速器逮著。圖／警方提供
在139線，過彎時，不僅機車會自撞自摔，汽車也失控打滑，車毀人傷。 照片／取自台灣車友爆料中心
在139線，過彎時，不僅機車會自撞自摔，汽車也失控打滑，車毀人傷。 照片／取自台灣車友爆料中心

車禍 罰單

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