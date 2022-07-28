4公里年噴4萬張超速罰單 彰化139線穩坐「搶錢路段王」

很多人騎車或開車行經彰化縣道139線大彰路時，都很擔心吃到超速罰單，這個擔心是必要的，因為根據彰化縣警察局統計，單是139線從台74甲線到瑩光橋段共4.4公里路段，限速40公里，去年就噴出4萬多張超速罰單，平均1天110張，一年至少進帳6千萬元，穩坐彰化超速取締「路段王」寶座。

今年3月間，來自台南的一對新人，跟隨太陽花學運領袖林飛帆，在彰化八卦山縣道139 線旁的顏氏牧場，歡歡喜喜舉辦原野式婚禮，從中午進場到晚間賦歸，結果300名親友團回去後，陸續收到了50多張超速罰單，臉都綠了，新人家長痛批是在搶錢。

那為什麼139線紅單會開得這麼凶？原因就是車禍多。139線主要肇事路段，從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，依彰化縣警察局統計，2019年共發生231件車禍，造成1死261傷；2020年發生296件車禍，造成4死265人受傷；2021年又發生3死、200多人受傷車禍。

縣警局交通隊副隊長許自強說，139線車禍多的原因，主要有數個連續彎道，對於喜歡飆速的汽機車，在過彎壓車，未跟著減慢速度，為獲得追焦手上線出鋒頭，還蹺獨輪危險駕駛，一個疏神往往就會衝出到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷。這幾年來的傷亡事故，死者幾乎都是年輕人，有學生，也有軍人。

為了防制139線超速、飆車等危險駕駛行為，減少事故發生，139線從東外環（台74甲）到瑩光段即5.8到10.2公里約4.4公里路段，除設有兩支固定桿測速器外，彰化縣政府又公告從2020年10月21日起，速限從50公里調降為40公里，假日還會加派警網雙向機動取締超速，還與監理站聯合稽查取締非法改裝汽機車，環保局還設有聲音照相，堪稱台灣取締密度最高的道路。

縣警局統計，139線2017年取締1986件，2018年增加到5303件、2019年5538件，2020年10月21日從限速50公里降到40公里，暴增到1萬2226件，2021年更衝到4萬1867件，以機車超速基本罰 1200元、汽車1600元，且採速度累進，保守去年進帳罰鍰6000萬元以上；今年到5月也有1萬5241件。

但139線速限調降為40公里，令許多用路人很不滿，駛來戰戰兢兢，不如改為徒步區，並質疑降速不是車禍傷亡案件主因，是縣府及警方沒找對方法，而且低速限懲罰的都是當地人，建議回復到50公里速限。