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不知賣2.1億房給堂弟 新壽吳東進、吳東明背信不起訴
新光人壽前董事長吳東進2017年間，以公開標售的方式，將公司位於北市南京東路一處房地，以2.1億出售給堂弟、新壽董事吳東明名下另間公司，事後遭金管會懷疑賤價出售、未揭露關係人交易及財報不實，將吳東進、吳東明及兩名承辦員工送辦。台北地檢署查出，吳東進當下並不知道買方為吳東明公司，且該房產因瑕疵價格減損，獲利不高，28日將吳東進等4人不起訴。
2016年間，新壽公開標售位於北市南京東路3段一處房地，事後被金管會發現，房地竟被時任董事長吳東進的堂弟吳東明名下公司賣下，而吳東明當時還是新壽董事，新壽財報雖有揭露這筆房產交易，卻未申報為關係人交易。
金管會另懷疑，吳東明標購該房地時，押標金是向同家族集團的新光銀行貸款，但當時銀行負責審核授信的黃姓、周姓兩名員工明知此事，卻未在申貸文件註明是內部關係人交易，因此與吳東進、吳東明堂兄弟，一併遭金管會依保險法特別背信罪、證交法財報不實等罪送辦。
吳東進到案後供稱，自己知道新光人壽標售該筆房地，卻不知買家是堂弟吳東明；吳東明也供稱未向堂哥吳東進告知此事，但確實在標售過程中未載明是關係人公司。檢方查出，吳東明並不負責財報簽署，吳東進雖知該筆房地價售案，但對買家背景並不知情。
此外，檢方經由兩家鑑價公司人員的證詞，發現該標案房地周遭多年前因同社區出現輻射屋，故房價低於一般行情，且新光人壽為出售該房地，曾找不同家鑑價公司，最後的鑑定價格都差不多，因此新壽並無賤賣情事。
至於新光人壽財報未揭露關係人交易部分，檢方認定，吳東明並不負責財報簽署業務，吳東進雖知該標售案，卻對買家背景不知情。加上新光人壽此標售案交易億金額雖高達2.1億，但獲利僅2000多萬元，不具備財報揭露的「重大性」，認為吳東進、吳東明等人犯嫌不足，處分不起訴。
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