快訊

上廣播談曾經的「論文門」 李眉蓁：當時我也很想死

最新鬼城房價曝 當初笑的人「笑著笑著就哭了」

「自首」論文錯誤 余正煌：寫不好可評論但我沒抄襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不知賣2.1億房給堂弟 新壽吳東進、吳東明背信不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新光人壽前董事長吳東進2017年間，以公開標售的方式，將公司位於北市南京東路一處房地，以2.1億出售給堂弟、新壽董事吳東明名下另間公司，事後遭金管會懷疑賤價出售、未揭露關係人交易及財報不實，將吳東進、吳東明及兩名承辦員工送辦。台北地檢署查出，吳東進當下並不知道買方為吳東明公司，且該房產因瑕疵價格減損，獲利不高，28日將吳東進等4人不起訴。

2016年間，新壽公開標售位於北市南京東路3段一處房地，事後被金管會發現，房地竟被時任董事長吳東進的堂弟吳東明名下公司賣下，而吳東明當時還是新壽董事，新壽財報雖有揭露這筆房產交易，卻未申報為關係人交易。

金管會另懷疑，吳東明標購該房地時，押標金是向同家族集團的新光銀行貸款，但當時銀行負責審核授信的黃姓、周姓兩名員工明知此事，卻未在申貸文件註明是內部關係人交易，因此與吳東進、吳東明堂兄弟，一併遭金管會依保險法特別背信罪、證交法財報不實等罪送辦。

吳東進到案後供稱，自己知道新光人壽標售該筆房地，卻不知買家是堂弟吳東明；吳東明也供稱未向堂哥吳東進告知此事，但確實在標售過程中未載明是關係人公司。檢方查出，吳東明並不負責財報簽署，吳東進雖知該筆房地價售案，但對買家背景並不知情。

此外，檢方經由兩家鑑價公司人員的證詞，發現該標案房地周遭多年前因同社區出現輻射屋，故房價低於一般行情，且新光人壽為出售該房地，曾找不同家鑑價公司，最後的鑑定價格都差不多，因此新壽並無賤賣情事。

至於新光人壽財報未揭露關係人交易部分，檢方認定，吳東明並不負責財報簽署業務，吳東進雖知該標售案，卻對買家背景不知情。加上新光人壽此標售案交易億金額雖高達2.1億，但獲利僅2000多萬元，不具備財報揭露的「重大性」，認為吳東進、吳東明等人犯嫌不足，處分不起訴。

新光人壽前董事長吳東進5年前賣公司房產給堂弟兼董事吳東明，涉犯背信、財報不實獲不起訴。圖／聯合報系資料照片
新光人壽前董事長吳東進5年前賣公司房產給堂弟兼董事吳東明，涉犯背信、財報不實獲不起訴。圖／聯合報系資料照片

新光人壽 吳東進

延伸閱讀

台銀襄理盜9客戶存款逾8400萬 金管會重罰1400萬

虛擬貨幣上沖下洗 金管會擬凍結信用卡作支付交易工具

欠債房產遭法拍 移轉登記後30天內須申報房地合一稅

成功高中百年校慶餐會 校友踴躍捐輸為母校募得500萬元

相關新聞

北市勞動局長陳信瑜疑涉貪案延燒？ 議員索資所有首長特別費使用

台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費案，爭議持續延燒。有議員向市府索資北市府所有首長的特別費使用狀況，北市府發言人...

蔡英文博士論文官司未了 彭文正要法官迴避結果出爐！

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭敗訴，二審認...

立委收賄案外案…張碩文涉詐欺30萬交保 吐27字露玄機

是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉誆騙建商與二二八政治受難遺族，可遊說民代修正促轉條例，拿回受難者當年被國家強制徵收的土地...

不知賣2.1億房給堂弟 新壽吳東進、吳東明背信不起訴

新光人壽前董事長吳東進2017年間，以公開標售的方式，將公司位於北市南京東路一處房地，以2.1億出售給堂弟、新壽董事吳東...

涉促轉修法詐欺40萬交保 國民黨團主任沈建億請辭

立委集體收賄驚爆案外案。涉立委貪污案的白手套郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正「促轉條例」，藉此詐財；北檢日前約談郭...

狠心保母夫妻逼女童吃屎舔尿虐癱她 高院重判10年6月

無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。