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失聯5年越南移工坐檯陪酒 冒用身分證遭識破

中央社／ 台南28日電

逃逸失聯5年的阮姓越南籍女移工，在台南市善化區小吃部坐檯陪酒，移民署台南市專勤隊25日晚上查緝時，阮女一度拿出他人身分證企圖蒙混過關，仍被識破送辦。

移民署台南市專勤隊員今天告訴中央社記者，台南市專勤隊25日晚上在台南市善化區小吃部查獲阮女，當時阮女神色自若，不慌不忙，堅稱自己是結婚來台取得中華民國身分證的外籍配偶，已是道地的台灣人。

阮女還說，她只是在小吃部販賣水果，未坐檯陪酒，還拿出身分證，但移民官發現身分證上相片和阮女差異過大，原以為是拍攝時間久遠，但移民官詢問阮女姓名和生日時，阮女竟無法回答。

移民官以「行動身分辨識系統」按壓指紋，拆穿阮女謊言，阮女臉色鐵青，坦承自己是失聯移工，失聯期間到處打工，2年前自行到小吃部應徵，冒用的身分證是撿來的。

台南市專勤隊調查，阮女入境台灣後擔任看護，民國106年逃逸失聯；訊後依違反入出國及移民法、戶籍法送辦。

移民署 台南 身分證

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