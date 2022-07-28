宜蘭保安林亂倒廢棄物還放火燒 警環林揪2環保蟑螂

宜蘭縣五結鄉海邊保安林被發現，有不肖分子任意丟棄廢棄物還焚燒滅證，更波及周邊11株黃槿、木麻黃等海岸林木。保七總隊第四大隊歷經1年勘查、蒐證，今天依違反森林法、廢棄物清理法等罪嫌，將涉案40多歲曾姓男子送辦，警方將續查1名在逃共犯。

保七總隊第四大隊去年7月接獲林務局羅東林管處通報後展開追查，利用空拍機巡查，調閱保安林內犯罪現場微型攝影機發現，2名嫌犯7月20日當天駕駛1輛小貨車，將整車廢棄物棄置在草叢，還用打火機點燃整堆廢家俱、廢木板、垃圾，隨後揚長而去。

警方聯手羅東林管處、環保局調查，到場勘查、蒐集證據，依循影像發現涉案曾男並通知到案。經查，宜蘭人的曾嫌未領有合法廢棄物清除許可文件，稱貪圖方便將自家產出廢棄物棄置人煙稀少林地，且疑欲湮滅證據引火焚燒。

曾嫌載運自家廢棄物且擅自棄置，已涉犯廢棄物清理法，最重可處5年有期徒刑、併科罰金1500萬元；他在保安林地內引火焚毀涉犯森林法，可處3年以上、10年以下有期徒刑。