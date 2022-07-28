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小小約雇員成地方「老三」 幫台中前區長收近600萬回扣

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，命他從約雇員提拔成清潔隊員的謝震宇當白手套，涉嫌從前瞻計畫補助自來水工程向6間廠商收589萬元回扣，業界都知謝雖為小小隊員，地方上卻稱他「老三」，僅次區長、秘書，影響力可見一斑，檢方依貪汙罪起訴林、謝，向法院求重刑。

林建堂曾因涉及賣官、背信案2020年5月已遭懲戒法院撤職、入監。他區長任內因台中市府向水利署申請前瞻計畫補助辦理，2019年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」共6個設計、工程採購案，而謝震宇（54歲）2000年起擔任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務、和廠商多有互動。

林建堂（66歲）當上區長後就將謝轉任為台中市清潔隊隊員正式職缺，林也常指派他處理建設課業務，就連多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝（老大為林建堂、老二為區公秘書）；後因林建堂選舉花太多錢積欠債務，就和謝共謀從前瞻補助的自來水工程中向廠商收百分之10至15回扣。

林姓廠商2019年8月1日取的2個標案，隔天就被謝「邀請」到清潔隊辦公室見面告知「該要處理的工作，要處理好」，並用手指比出1、5，暗示得標金額318萬元中，他要收百分之15回扣共48萬元，林雖資金困難但為免事後遭刁難，還向朋友借錢以分期方式交付回扣給謝。

另名呂姓水電行老闆投標前就接到謝電話告知「想承攬就需按比例交付回扣」，呂前後得標2案，先是交付55萬元回扣後，又考量後案工程地點在梨山，利潤較差，就自行降低回扣改為百分之6，並抱著裝有85萬元現金紙袋向謝央求「這一批利潤不好，只能這樣子」，謝則無意見收下。

其餘幾間廠商領取標案契約文件時，謝就告知「我這邊有規矩的」，或囂張稱「沒有交會比較麻煩」，也有人擔心事後收不到款項遭刁難，幾乎全數都乖乖上繳；謝則代林建堂向6名業者共收589萬元回扣，由林拿去還個人土地債務、選舉經費等。

全案經廉政署掌握情資，由台中地檢署檢察官楊植鈞指揮，去年4月至6月發動多次搜索，並到監所向當時因案服刑的林建堂借提訊問；林先是坦承收回扣，並告知謝要去「調頭寸」，後來又翻供辯稱沒有授權讓謝去向廠商拿錢。

謝大致坦承，表示林有有請他帶話給廠商問是否願意贊助，自已雖為難但和妹妹都在公所上班，就答應幫林去做；其餘廠商也指證歷歷，交代當時如何被告知上繳回扣、拿去清潔隊矮櫃交付等細節，更指名業者都知謝就是林的人，泡茶就是交錢的暗語。

檢方偵結依貪汙治罪條例第4項第1條第3款之經辦公用工程收取回扣罪嫌起訴2人，檢方並痛斥，林建堂身為區長不知廉潔，收回扣達589萬元，犯後飾詞狡辯，除遭扣押帳戶外沒繳回其餘犯罪所得，請求法院從重量處嚴厲之刑，另考量謝震宇身為白手套，犯後自白有回悔意，請量處適當之刑。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

回扣 台中市

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