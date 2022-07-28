國小師遭控隱瞞愛滋病無套口愛 法院最終判他無罪確定
一名前國小老師被控隱瞞罹患愛滋病，多次與吳姓男子無套口交，吳事後篩檢為陰性，檢方認為他違反人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例而起訴，他一度被判1年5月徒刑，但最高法院判他無罪確定。
男老師2003年被驗出罹患愛滋病，之後接受治療；檢方起訴指出，他明知自己感染愛滋病，卻在2017年5月22日至24日與吳在住處數度口交、性交，吳事後到醫院篩檢呈陰性。
男老師和吳性行為期間，也提供安非他命給吳施用，吳到警局自首，移送檢方偵辦才揭發上情，檢方認為男老師違反人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例，明知自己為感染者卻隱瞞與他人危險性行為，致傳染於人未遂罪嫌，依法起訴。
一審認為男老師危險性行為，但未傳染疾病，也沒有強迫對方，手段不算太惡劣，吳也同意法院從輕量刑，判1年5月徒刑；二審指出，認定「危險性行為」不應受愛滋病毒汙名化及恐懼的影響，口交未射精沒有傳染風險，改判無罪，被最高法院撤銷發回更審。
男老師否認犯行，供稱他沒有和吳性交，因為當天要發生性行為時，雙方不合意，所以沒有勃起、射精，只有口交而已，「我不認為這有構成危險性行為。」
更一審認為除吳的證述外，沒有其他證據可佐兩人有性交，因此應審究重點應是「口交」是否屬條例中所指的危險性行為。
更一審指出，根據聯合國愛滋病規劃署出版的資料、愛滋病毒學者發表的文獻報告、台大醫院鑑定男老師服用抗愛滋藥物、取藥頻率、服藥狀況等證據，男老師和吳互相口交未射精，依照文獻報告，無射精口交實際傳染HIV風險為0，即代表依目前醫學研究結果，無射精口交即無感染HIV的風險。
更一審認定文獻報告中「測不到病毒即不具傳染力」（U=U，即undetectable=untransmittable）的觀念，認定男老師和吳口交不屬於危險性行為，再判無男老師罪。檢察官上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。
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