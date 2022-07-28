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女提分手遭暴砍60刀 莽男掰義憤殺人仍被判無期徒刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因李女說要殺他母親和兒子，才「義憤殺人」，當時他吞服170顆安眠藥，意識不清；一審依殺人罪判林無期徒刑。台灣高等法院今撤銷原判決，但仍處林無期徒刑，褫奪公權終身。

47歲的林璟暉與李女曾在新竹縣湖口鄉同居，2020年6月林因傷害、持刀恐嚇李女，新竹地院核發暫時保護令，林相當不滿，連續多日撥打上百通電話騷擾她。8月6日，林再次打電話給李女，稱對方再不復合就要讓她死，電話一直打到隔天上午，林最後帶著一把廚房用刀到李女上班的按摩店，懇求對方復合。

李女拒絕，林璟暉掏刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血過多而休克死亡，林接著拿刀刺胸尋短。

一審審理時，林辯稱因李女恐嚇要找人殺他在台中的母親與兒子，他受到刺激才義憤殺人，且案發前他吞了170顆安眠藥，犯案時意識不清。但醫師鑑定報告指出，若林男吞下170顆安眠藥，血液濃度將高達每毫升12.7微克，可是林的抽血指數卻僅0.36，與數據不符。

竹院認為種種跡象都顯示李女才是弱勢被害人，且林如吃下這麼多安眠藥，怎能不間斷地打電話騷擾對方，認定他手段殘酷無情，又飾詞狡辯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

高院4月20日開羈押訊問庭時，林璟暉承認殺人；律師則表示，林有深刻悔意。因一審的刑期是無期徒刑，高院7月7日審理與言詞辯論時，林未再佹辯。

高院在審理後，雖撤銷原判決，但仍依殺人罪判林璟暉無期徒刑，並褫奪公權終身。

男子林璟暉不滿李姓女友拒復合，2020年8月砍殺對方60刀致死，台灣高等法院今依殺人罪判林無期徒刑，並褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影
男子林璟暉不滿李姓女友拒復合，2020年8月砍殺對方60刀致死，台灣高等法院今依殺人罪判林無期徒刑，並褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影

殺人 兒子 新竹

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