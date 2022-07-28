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立委蔡易餘祖墳拆遷案大逆轉 二審勝訴不用拆祖墳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

民進黨籍立委蔡易餘祖父蔡長銘墓地遭劉姓地主後人提出拆除墳地訴訟，一審採信劉家後人說法裁定應將墳墓遷移並賠償；蔡易餘的父親前立委蔡啓芳不服上訴二審大逆轉判決勝訴，廢棄一審裁定結果，且不得上訴定讞。人在德國考察的蔡易餘表示，返國後會和家人整理墓園、祭祀。

前立委蔡啓芳於父親蔡長銘辭世後，1995年間經人介紹以每坪2萬元向劉姓老翁購買位於竹崎鄉一塊土地當中150坪，供墓地使用，付清價金300萬元；土地經繼承、贈與、分割後輾轉由劉翁的孫兒劉男取得土地所有權，長年居住北部的劉男返鄉後發現自己土地上竟然被當作墓園使用多年，因而提起拆除墓園、賠償等訴訟。

劉男主張1964年土地登記為大伯、二伯及劉父的名字，並沒有祖父劉翁名字，對方與祖父簽訂的契約不合法；系爭土地位處偏郊荒嶺，他長期居住於北部，直至近年遷回嘉義居住後，始發現系爭土地於1995年間建有「蔡長銘之墓」1座，占用面積303平方公尺。依法請求拆除及返還不當得利等。

蔡啓芳提出土地使用同意書、收據、委託書等，並有證人證明劉翁說過以1坪2萬元，共賣150坪，300萬元賣予蔡啓芳等相關人證、物證抗辯。

去年2月23日一審法官採訥劉男的說法，裁定蔡啓芳等人應將墓園拆除，返還土地，並連帶賠償6987元等；蔡啓芳不服提起上訴，日前二審改採蔡啓芳的說法，大逆轉將一審裁定結果廢棄，並不得上訴定讞。

蔡易餘表示，這件產權糾紛起因劉先生片面不承認其祖父劉翁的地上永久使用權買賣契約，並將蔡易餘祖父的墓園整個封起來，且發現墓園疑被破壞，這幾年來無法掃墓，一直是心中的遺憾，考察行程結束後，會和家人將墓園整理、掃墓祭祀。

立委蔡易餘祖墳拆遷案大逆轉，二審勝訴不用拆祖墳。圖／本報資料照片
立委蔡易餘祖墳拆遷案大逆轉，二審勝訴不用拆祖墳。圖／本報資料照片
人在德國考察的立委蔡易餘表示，返國後會和家人到墓園掃墓祭祀。記者李宗祐／翻攝
人在德國考察的立委蔡易餘表示，返國後會和家人到墓園掃墓祭祀。記者李宗祐／翻攝

蔡易餘 考察

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