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中油弊案雪球愈滾愈大 前勞工董事、經理涉貪遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標收取回扣，辦公室被搜出2700萬元現金，橋頭地檢署相繼起訴徐漢等中油員工、廠商共達26人，日前又查出中油另有高層涉貪，近日檢方偵結，將中油前勞工董事、經理及廠商3人依法起訴。

陳枝章曾任中油勞工董事去年8月退休，張子房則是中油煉製事業部經理，兩人同為65歲。在中油任職期間，張男與72歲廖姓廠商關係要好，並已支付顧問、諮詢費等名義，在招標、決標、履約及驗收等採購過程中收賄，另張又將不犯現金交付陳。

檢調查出，涉弊的5件標案中，陳枝章與張子房各獲得115萬元及155萬不法所得，陳涉犯職務上行為收受賄絡罪共3罪；張涉貪汙罪共5罪，廖則涉嫌交付賄絡罪共5罪，近日遭檢方依法起訴。

考量中油陳、張及廖姓廠商都坦承犯行，且深具悔意，犯後態度良好，且兩人都主動繳回所有不法所得，檢方建請橋頭地方法院從輕量刑，以啟自新。

另中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌協助業者綁標，今年5月遭檢方起訴，檢廉在調查先前弊案中，徐就與張子房涉犯共犯貪汙治罪條例第5 條第 1 項第 3 款對於職務上行為收受賄賂罪嫌，遭依法起訴；目前徐仍在押，張當時雖未被羈押，但卻又因陳枝章涉案，被查出更多違法事證。

中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，近日偵結起訴。本報資料照片
中油前勞工董事陳枝章日前遭檢調傳喚，檢方認涉貪嫌疑重大，近日偵結起訴。本報資料照片

中油 貪汙 收賄

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