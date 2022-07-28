幼兒園女師遭控掐捏男童左胸瘀青 一審無罪二審逆轉改判拘役

台南市歸仁區某幼兒園前年9月遭家長指控翁姓女老師管教不當，造成6歲的兒子左胸瘀挫傷而提告，翁師涉傷害被起訴，她辯稱只因管教而拉男童左肩，一審認監視器未拍到其捏胸畫面，判她無罪，二審認縱使欠缺直接證據，不乏多項間接證據及衡量經驗法則，改判拘役50日，可上訴。

案發後，翁師離職，目前無業。二審審理時，她說，當時任職於幼兒園，是男童的班級導師，當天上午10時許，男童未聽被告指示而行動。而男童當天經奇美醫院診傷，左胸瘀挫傷，她否認該傷勢是她所造成，她說，她只是因管教而拉男童的左肩。

檢警調查，翁師是男童之前就讀歸仁區幼兒園的班級教師，未料，她因不滿男童未聽其指示行動，前年9月16日10時，在幼兒園園內廣場上，接續以徒手捏男童胸口，致男童受有左胸部瘀挫傷。男童驗傷後提告，男童及父母3人向翁師及幼兒園請求連帶精神賠償共150萬元。

男童證稱，老師當時在幼兒園園內廣場的第1根柱子第1次捏他左邊胸口，他在收呼拉圈時，又叫他過去第2根柱子第2次捏他，他有用手撥開，老師又拖他去第3根柱子第3次捏他，「很痛有哭」。

一審合議庭勘驗監視器畫面，男童案發當日確有遭班上女同學推左胸，及遭班上3男同學以雙手推胸口，參佐男童當日在歸南派出所所拍攝左胸瘀青照片，傷勢並非嚴重，且幼兒園學童彼此間推擠碰撞在所難免，實難判斷男童左胸瘀青究竟是何人造成。一審判她無罪，男童及家長民事求償也遭駁回。

二審認為，本案監視器畫面品質，或因受限於裝設的位置較遠，及翁師與男童在互動時身體會扭動，男童並非全程均正向面對監視器，甚至2人多次移動到柱子後方，導致監視器畫面有細部動作不清楚，及部分動作遭柱子擋住等因素，而未能錄得翁師正掐捏男童左胸的畫面。縱使欠缺直接證據，不乏多項間接證據及衡量經驗法則，加以認定其犯罪事實。