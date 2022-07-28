蔡英文博士論文官司未了 彭文正要法官迴避結果出爐！

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審判彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審；台北地方法院更一審開庭時，滯美被通緝的彭文正透過視訊對法官張詠惠嗆聲，並聲請法官迴避，彭連續聲請2件迴避案，皆被台北地方法院裁定駁回，可抗告。

彭文正首件聲請法官迴避案主張，確認蔡英文論文不存在訴訟一審張詠惠不經言詞辯論即判決駁回，被二審廢棄發回更審，更一審卻仍由同一法官張詠惠承審，已違反民事訴訟法曾參與前審的法官應自行迴避的規定，因此聲請張詠惠迴避。

台北地院民八庭6月29日裁定駁回聲請，理由指出民事訴訟法規定參與前審的法官應自行迴避，是保障當事人的審級利益，但彭文正訴訟仍是第一審的案件，並非不同審級事件，不符合法官自行迴避事由；彭文正不服裁定提抗告，北院也裁定他應繳納1000元裁判費。

另外，彭文正第二件聲請迴避案主張，他的律師在論文訴訟一審判決後，向張詠惠提自訴，認為張詠惠犯公文書登載不實、加重誹謗、公然侮罪等罪，他本人也向張詠惠提民事訴訟請求賠償200萬元，並在自己主持的節目中多次抨擊張詠惠。

彭文正指出，雖然民刑事訴訟皆遭駁回或敗訴，但他難以期待張詠惠能不遷怒、不貳過或善盡闡明義務並公平審理，有執行職務偏頗之虞，而聲請法官迴避。

台北地院民一庭認為彭文正聲請理由，不足以認定張詠惠對於案件訴訟標的有特別利害關係，或與彭文正間存有嫌怨，或足以認定法官將不公平審判，與民事訴訟法規定要件不符。