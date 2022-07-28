男4度酒駕判刑控酒測器不準吹20次 女警打臉：舌抵吹嘴

住新北市張姓男子曾有三度酒駕公共危險罪紀錄，今年5月再犯，在家喝了4罐啤酒後隔天騎車外出購物，因停紅線被警攔查，酒測值0.46毫克，他辯稱對著酒測器吹了快20次才顯示結果，懷疑酒測器有問題。但遭女警打臉，指他用舌頭抵住，叫他收起舌頭就吹成功。法官判張男有期徒刑2月，可易科罰金，併科罰金3萬元。

基隆地院日前判決書指出，住新北市張姓男子在今年5月30日騎車到基隆購物時，因紅線停車被巡邏警方盤查，聞到他身上散發酒味，施以酒測，酒精濃度達每公升0.46毫克。

法官指出，張男是在前一晚5月29日在家飲用啤酒4罐。張男主張，酒經過一夜早退了，認為酒測不準，他在偵查中指稱，他對著酒測器吹了快20次才顯示結果，懷疑酒測器可能有問題。

當天處理女警出庭作證，當天使用的呼氣酒精測試器今年3月9日檢定合格，提供檢定合格證書參考，她證稱酒測器沒有故障，一直都還在使用，一開始被告氣不夠，後來她發現被告用舌頭抵住吹嘴，就叫他收起舌頭，就吹成功了。

檢察官勘驗女警當日配戴密錄器錄影，顯示被告多次吹氣因氣量不足而未能測得吐氣酒精濃度，認為張男指測測器可能有問題的說法不可採信。

判決書指出，張男這次不是第一次酒駕被抓。97年經台北地檢署緩起訴處分確定，98年7月21日緩起訴期滿未經撤銷，他又因酒駕案件，經士林地方法院104年度兩起判決，分別判處有期徒行2月、4月確定，並分別於104年7月14日、104年11月16日易科罰金執行完畢。

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