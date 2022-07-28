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老闆只穿內褲跟女大生在辦公室 元配撞見崩潰提告

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄女大生小君（化名）到某家公司上班，跟已婚老闆發生婚外情，某天老闆娘小羽（化名）進辦公室，意外撞見丈夫只穿內褲站在小君旁下體還是勃起狀態，憤而提告並求償50萬元精神撫恤金；地院審理後，雖認定小君侵害配偶權，判賠15萬元，全案仍可上訴。

判決指出，小羽與丈夫2001年7月12日結婚，育有2名子女，但自從丈夫在2019年與小君認識後，便常常以進修、討論作業為由出入對方家中，明知有配偶卻發展出超友誼關係，利用進修、職務之便交往、多次同居一室及發生性行為

小羽在2021年10月15日進入辦公室時，竟親眼看到丈夫在小君身旁只穿一件內褲，下體還是勃起狀態，令她精神痛苦萬分，憤而提告求償50萬精神撫恤金。

小君坦承與對方丈夫交往，不否認兩人曾發生性行為，婚外曝光後，已深知悔悟，還說，自己還是大學生，需仰賴母親資助生活費用，無法負擔高額的賠償，請求法院駁回對方告訴。

法院認為，小君明知對象為有妻之夫，還與對方交往甚至發生性關係，足認侵害配偶關係，也令小羽精神上受到莫大的痛苦；參酌小君的社經地位，認為50萬元精神慰撫金過高，判她須賠償15萬元，全案仍可上訴。

高雄女大生小君（化名）到某家公司上班，跟已婚老闆發生婚外情，遭元配提告並求償，經地院審理，判小君須賠償15萬元。記者陳弘逸／攝影
高雄女大生小君（化名）到某家公司上班，跟已婚老闆發生婚外情，遭元配提告並求償，經地院審理，判小君須賠償15萬元。記者陳弘逸／攝影

丈夫 性行為

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