立委收賄案外案 張碩文涉詐欺30萬交保 吐27字露玄機

親民黨發言人張碩文涉詐欺30萬交保。 記者林澔一／攝影

是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉誆騙建商與二二八政治受難遺族，可遊說民代修正促轉條例，拿回受難者當年被國家強制徵收的土地，藉此向建商詐騙500萬「活動費」；調查局前天搜索約談郭克銘夫妻、國民黨團主任沈建億等6人，昨天再約談前立委、現任親民黨發言人張碩文到案，台北地檢署認為，張男涉及通謀詐欺，今天凌晨命其30萬元交保。

張碩文交保後表示，本案就是「小偷遇到騙子，騙子遇到強盜，或者是小偷遇到強盜，強盜遇到騙子」，這27字語帶玄機，似乎暗示全案是螳螂捕蟬、黃雀在後，說明了一種爭搶財產的特殊關係，但究竟誰是騙子？誰是小偷？誰又是強盜？張男並未說明， 留下一團迷霧費疑猜。

張碩文說完向媒體致意便轉身離去，媒體追問他是什麼角色？他回應說，「我沒有資格」，話語中頗有遇人不淑的味道。張碩文在此次台北市長選戰中，一度傳聞有意參選，後來表態要與民眾黨共推黃珊珊。

調查局北機站前天兵分13路搜索，搜索名單包括張碩文，但張男當天未到案，昨天才赴北機站說明。由於郭克銘詐騙款項疑流向張碩文、沈建億、立委廖國棟辦公室前主任丁復華，北機站是以被告身分約談張男到案，交叉比對3人說詞。

前天到案的6人經漏夜訊問，檢方依詐欺罪命沈建億40萬元保；郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保，丁復華10萬元交保；建商陳信誠、蘇益生請回。

二二八政治受難者遭國家不當徵收土地，2016至2019年間，政府有意推動促轉條例修法，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」處理。

由於政治受難者被強制徵收的土地多在台北市精華區，遺族因此找上建商幫忙，建商認為若取得土地就能開發獲利，又請託郭克銘幫忙，郭向建商誆稱，此是想促成，需要500萬元活動費打點立委，建商信以為真付款，詎料是場騙局；據評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元。