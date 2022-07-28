藉買紅酒貪特別費 北市勞工局長陳信瑜20萬交保

台北市勞動局長陳信瑜被控不實核銷首長特別費，向張姓丈夫開設的異象國際公司購買紅酒，金額近5萬元，調查局昨天赴高雄搜索異象國際等處所，約談陳女、張男、陳女的前溫姓機要秘書等人到案，釐清款項是否落入私人口袋，台北地檢署今晨依貪汙罪命陳女20萬元交保。

陳信瑜昨晚移送地檢署時，被問及是否受到打壓？她一派輕鬆說，「大家辛苦了」，還不忘提醒記者，「記得要報加班費」；交保後媒體問她是否感到委屈？她嘆了一口氣說，「先回家休息，謝謝、謝謝，但還是尊重」，旋即搭車離去。

至於張男人在高雄，經調查局訊問後，由檢方採視訊方式複訊；溫姓機要則為證人，訊後請回。

陳信瑜除不當使用特別費外，另遭檢舉洩鏡電視員工清冊與投保資料，台北市政風處調查認定，勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，市議會依據政風報告向北檢告發，調查局對此部分也在調查中，追查有無涉犯個資法及洩密罪。

調查顯示，陳信瑜從去年至今年間，利用首長特支費名義，向異象國際購買紅酒，總計有4筆支出，金額約5萬元；除購買紅酒外，陳女還拿特支費去吃韓式燒烤、到家樂福購買生活用品，調查局懷疑有核銷不實，認為涉及貪汙。

今年4月，台北市議員要求陳信瑜進行專案報告，陳女坦承有2筆異象國際公司購買單據，金額3萬多元；當時陳女強調，特支費在1萬元以內，可向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元額度，是法律明文規定，但陳女說法與檢調清查結果有出入。

針對單筆消費超出1萬元，陳信瑜聲稱是用來購買紅酒，作為贈與工會及員工尾牙用途，金額超過1萬元部分，因違反公職人員利益衝突迴避法，陳女已依規定繳交罰款。