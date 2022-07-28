台北市勞動局長陳信瑜買紅酒涉貪 北檢漏夜複訊中

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市勞動局長陳信瑜（右）涉貪遭約談。記者林澔一／攝影
台北市勞動局長陳信瑜（右）涉貪遭約談。記者林澔一／攝影
北市勞動局長陳信瑜不實使用及核銷首長特別費，向張姓丈夫開設的異象國際公司購買紅酒，金額近5萬元，被控涉犯貪汙與偽造文書罪，調查局台北市調查處27日前往高雄搜索異象國際等處所，約談陳女、張男、陳女前邱姓機要秘書等人到案，釐清款項是否落入私人口袋，凌晨移送台北地檢署複訊，恐強制處分。

陳信瑜被媒體問及是否受到打壓？她一派輕鬆跟媒體說，「大家辛苦了」，還不忘提醒記者，「記得要報加班費。」至於張男人在高雄，調查局訊問後，由檢方採視訊方式複訊。

陳信瑜除不當使用特別費外，另遭檢舉洩鏡電視員工清冊與投保資料，台北市政風處調查認定，勞動局有「高度外洩疑慮之違失」，市議會依據政風報告向北檢告發，北檢也調查陳女有無涉犯個資法及洩密罪。

調查顯示，陳信瑜從去年至今年間，利用首長特支費名義，向丈夫創辦的異象國際購買紅酒，共有4筆支出，金額總約5萬元，與陳女曾在市議會所說的2筆、金額3萬元多元有所出入，調查局懷疑有核銷及使用過程不實，認為陳女涉及貪汙與偽造文書。

今年4月，台北市議員要求陳信瑜進行專案報告，陳女坦承有2筆異象國際公司單據，針對金額超出1萬元，陳女聲稱是用來購買紅酒，作為贈與工會及員工尾牙用途，但因金額都超過1萬元，違反公職人員利益衝突迴避法，陳女依規定繳交罰款。

當時陳信瑜強調，特支費在1萬元以內，可向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元額度，是法律明文規定；但調查局查出，陳女除購買紅酒外，還拿特支費去吃韓式燒烤、到家樂福購買生活用品，認為是私人開銷。

陳信瑜近來爭議不斷，另遭爆替副市長黃珊珊「助選」行政不中立，還爆出以標案圖利前機要等諸多爭議事件。

台北市勞動局長陳信瑜前邱姓機要秘書。記者林澔一／攝影
台北市勞動局長陳信瑜前邱姓機要秘書。記者林澔一／攝影

陳信瑜 紅酒 北市

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