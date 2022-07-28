立委收賄案外案 親民黨發言人張碩文涉詐欺30萬交保

立委收賄案外案持續延燒。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉誆騙建商與二二八政治受難遺族，可遊說民代修正促轉條例，拿回當初受難者被國家強制徵收的土地，藉此向建商詐騙500萬元「活動費」；調查局26日搜索約談郭克銘夫妻、國民黨立院黨團主任沈建億等6人到案，經追查金流，懷疑前立委、親民黨發言人張碩文有經手部分款項，27日約談張男到案，台北地檢署複訊命張。

據了解，調查局北機站26日兵分13路搜索，搜索名單包括張碩文，但張男未到案，27日才赴北機站說明。由於郭克銘詐騙款項疑流向張碩文、沈建億、立委廖國棟辦公室前主任丁復華，北機站是以「嫌疑人」、也就是被告身分約談張男，交叉比對3人說詞。

前天被約談的6人經檢方漏夜偵訊後，檢察官依詐欺等罪命沈建億40萬元保；郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保，丁復華10萬元交保；建商陳信誠、蘇益生請回。

檢調雖稱初步未發現有民代涉案，但曾是立委的張碩文被搜索約談，讓案情再掀高潮，是否有後續作為，有待觀察。張碩文在此次台北市長選戰中，一度傳聞有意參選，後來表態要與民眾黨共推黃珊珊。

據調查，二二八政治受難者遭國家不當徵收土地，2016至2019年間，政府有意推動促轉條例修法，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」處理。

由於政治受難者被強制徵收的土地多位於台北市精華區，遺族因此找上建商幫忙，建商認為若取回土地就能開發，商機龐大，因此找上郭克銘幫忙，郭向建商誆稱需要五百萬元活動費，來打點相關立委修法，如此便可將土地拿回，建商也能取得土地開發，詎料卻是騙局。

據評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，卻遲遲未返還。