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蘇震清涉貪自訴告書記官製作筆錄不實 法官判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法委員蘇震清因SOGO經營權索賄案本月6日判刑10年，蘇已聲明上訴；一審審理期間，蘇認為貪汙案筆錄不實，自訴台北地檢署書記官滅證、偽造文書罪，台北地院審理，今天判決書記官無罪。蘇可上訴。

蘇震清自訴偵辦他的檢察官、書記官製作「汙點證人」即太流公司前董事長李恆隆的認罪筆錄不實，犯湮滅刑事證據、公務員登載不實2罪，法官認為，蘇自訴應還包括濫權追訴罪，但蘇不是濫權追訴罪的「直接被害人」，判自訴不受理。

蘇就自訴案提上訴指出，法官未經審理就做出罪名之認定，於法無據，依照最高法院刑事判例，與國家或社會同時被害的個人，仍不失為「直接被害人」，所以他有權提起自訴。

二審認為，蘇震清自訴書記官變造刑事證據、公務員登載不實罪，造成蘇可能受到重判，蘇自訴書記官部分撤銷發回一審審理，不過，蘇自訴檢察官部分駁回上訴。

蘇震清2021年自訴指出，承辦立委貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官在2020年8月10日訊問李恆隆時，李自白的證詞充斥雜音，無法辨識。

此外，蘇認為，承辦貪汙案的檢察官、書記官2020年8月24日再次偵訊李恆隆時，內容與錄音的譯文並未完全相符，檢察官、書記官犯變造刑事證據、公務員登載不實文書2罪。

立法委員蘇震清。圖／聯合報系資料照片
立法委員蘇震清。圖／聯合報系資料照片

檢察官 蘇震清 SOGO貪汙案

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