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進香男女買飲料被疑弄倒機車 亮西瓜刀恐嚇下場GG

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

黃姓女子與鄔姓男子今年5月南下進香，卻與飲料店店員發生口角，即衝回車上「抄傢私」，拿出鐵棍、西瓜刀對店員叫囂恐嚇，幸好被同行友人拉住，店員報警送辦，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪，將兩人判處拘役25日。

判決書指出，黃女(34歲) 與鄔男(27歲)今年5月28日南下參加進香活動，行經北斗鎮一家飲料店買完飲料正要離去，楊姓店員發現停放在店門口旁機車倒地，懷疑是黃女等人所為，雙方因此發生口角衝突。

黃女和鄔男即回車上，黃女再持鐵棍、鄔男持西瓜刀回飲料店前對楊男叫囂「注意一點」、「你出來」，楊男報警處理。

法官認為黃、鄔二人僅因細故，就分持鐵棍、西瓜刀等器械向店員恐嚇，讓店員心生畏懼，且具有一定危險性，所為實不足取，因此將兩人各判處拘役25日，可上訴。

黃姓女子與鄔姓男子今年5月南下進香，卻與飲料店店員發生口角，即衝回車上「抄傢私」，拿出鐵棍、西瓜刀對店員叫囂恐嚇，店員報警送辦，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪，將兩人判處拘役25日。記者林宛諭／攝影
黃姓女子與鄔姓男子今年5月南下進香，卻與飲料店店員發生口角，即衝回車上「抄傢私」，拿出鐵棍、西瓜刀對店員叫囂恐嚇，店員報警送辦，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪，將兩人判處拘役25日。記者林宛諭／攝影

恐嚇 西瓜

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