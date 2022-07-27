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把公堂當兒戲 保母夫妻踏破3歲童肝臟害命 法庭滿口謊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

非法保母劉庭妌與丈夫張竣堯嫌收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，將男童肝臟踏到挫裂、生殖器糜爛死亡，台灣高等法院更一審今開庭，夫妻倆一下子認罪、一下子又否認，更離譜的是律師還要求法官「重新問一次問題」，宛如把公堂當兒戲。死者母親批張姓夫妻從一開始就謊言不斷，高院定8月24日續行準備程序。

張竣堯（35歲）有強盜、恐嚇取財、妨害自由、詐欺和毒品前科；劉女是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，她上網發文表示想收托貼補家用。基隆市暖暖區2020年傳出3歲男童發燒猝死案，解剖發現內臟破裂、顱內出血，檢方轉向人為虐童偵辦，劉庭妌（28歲）、張竣堯轉列被告。基隆地檢署指男童營養不良、骨瘦如柴，保母夫妻還用玩具車等物品毆打，用腳將他踏到肝臟挫裂，將兩人起訴。

起訴書指2020年7月至9月間，保母夫妻多次以腳踩踏男童腹部，導致男童肝臟挫裂，男童身心狀況持續惡化，9月23日出現腹瀉、嘔吐症狀，並出現食慾不振和活動力下降的情形。9月24日男童發燒，兩人也僅餵食少許的水和雞湯，未帶男童就醫，9月25日下午男童休克死亡。

劉庭妌辯稱男童的舊傷是在公園不慎碰傷，發燒當天他體溫忽高忽低，上午時講話都還正常，但下午突然就沒反應。

基隆地院依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪判劉女、張各12年與12年6月徒刑。夫妻倆和檢方皆上訴，檢察官直批兩人「根本是殺人」，高院前審審理後，將夫妻倆的刑度都略減6月。兩人和檢方皆上訴，最高法院對夫妻傷害致死犯意聯絡有疑，撤銷、發回更審。

更一審今開庭，劉庭妌先是承認傷害致死，但強調沒殺人；張竣堯一開始說「我沒有監督好這個家，心裡有愧疚」，法官詢問「是認罪還是只承認監督不周？」張竟和義務辯護律師為了要認什麼罪名，鬧得律師脫口「你可以解除委任」。

法官嚴肅地告訴張竣堯，說詞翻來覆去，將影響量刑時考量的「犯後態度」，張則說他要「追求真相」，並表示自己和妻子都沒有踩踏男童、共同傷害小朋友。張還說，不知道太太為何編出這故事（指踩踏童腹）來？

聽到丈夫不認踩踏，劉庭妌竟也翻供，法官表示「那我不認為妳承認犯罪」。張竣堯接著又稱因太太和男童父親通了手機訊息，接著她便毆打男童，他衝到房間阻止、把男童往客廳外推，為了保護男童，背部還被拿鍋鏟的妻子敲傷；但劉女否認拿鍋鏟。庭訊進行2小時，只見夫妻倆言三語四，法官考慮將兩被告轉為對方的證人。

公訴檢察官表示，張竣堯、劉庭妌說詞前後不一，避重就輕，對關鍵情節都保留，請求駁回兩人上訴。

非法保母劉庭妌（左圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，台灣高等法院更一審今開庭時，兩人說詞反覆，連法官都數度動怒。記者王宏舜／攝影
非法保母劉庭妌（左圖）與丈夫張竣堯對3歲男童施虐，男童肝臟被踏到挫裂，死時還被發現生殖器糜爛，台灣高等法院更一審今開庭時，兩人說詞反覆，連法官都數度動怒。記者王宏舜／攝影

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