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張月英冤當肇逃者獲46.6萬補償金 求60萬國賠高院駁回

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

婦人張月英被控在15年前騎機車撞傷朱姓老嫗，她歷經無罪、過失傷害與肇事逃逸罪判刑，直至2017年5月31日台灣高等法院再審，確認報案人將肇事車輛車牌「DMX」報成張婦所擁有的「DNX」，判她無罪。張月英提國家賠償，要求台北市警中正二分局賠償她健康權與名譽權損害60萬元，台北地方法院駁回，高院民事庭今駁回她上訴。

朱姓老婦人2007年9月26日晚上6點多闖紅燈遭機車撞上，左肩、下背挫傷，目擊的路人記下肇事車號、報警，警方循線找到「車主」張月英。張被依過失傷害、肇事逃逸罪移送法辦，一審時雖無罪，但高院二審、更一審都認定張婦是肇事者而判刑。

張月英不否認警方要尋找的機車是登記在他丈夫名下、平時是她在使用，但喊冤自己當天在黃昏市場擺攤賣毛巾和襪子，晚間8點多才離開，並不在現場，也沒借車給別人。高院刑庭再審發現張婦當天手機通聯記錄顯示她在市場做生意，那天已天黑、下大雨，目擊證人能不能清楚記下車號就令人質疑，且她的車是紅色的，證人卻說看到黃色或白色的車，明顯不符，維持北院無罪判決。

張月英年約六旬，她2006年時就讀國立空中大學社會系，在車禍發生後兼讀高雄市立空中大學法政學系，想考律師。張婦感嘆，案發時有人勸她「4萬多賠一賠就沒事了呀！」，但「沒有做的事為什麼要承認？」。

再審維持無罪的理由之一，是中正二分局的勤指中心受理110報案紀錄單，上頭記載「勤指中心於同日18時58分許接獲思源街派出所員警張慶國回報：『輕機DMX-○○○』（肇逃）」，證明勤指中心受理紀錄是車牌為D「M」X 的輕型機車。但後來到現場處理的交通分隊警員楊福財在肇逃追查表上記載車牌為D「N」X 。

張月英提國賠時主張，因楊福財誤植車牌號碼，中正二分局偵查隊偵查佐陳一瑋也沒蒐集、保全監視錄影畫面，當時擔任分隊長、分局長的王雅佩、蕭龍洋監督不當，害她被誣指為肇逃者，她長年歷經司法程序和背負汙名，雖已獲46萬6千元刑事補償，但「健康和名譽權未完全補償」，因此再求償60萬元。

北院認為楊福財、陳一瑋沒有不法侵害張月英的行為，王雅佩與蕭龍洋也就不用負賠償責任。張月英不服，提上訴，高院民事庭認為一審認事用法無違誤，今駁回。

台北市警中正二分局2007年9月26日處理肇事逃逸案件時，誤載肇事者車號，讓婦人張月英為刑、民事官司奔波多年。張月英提國家賠償，要求台北市警中正二分局賠償她健康權與名譽權損害60萬元，但台北地院、台灣高等法院都判她敗訴。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
台北市警中正二分局2007年9月26日處理肇事逃逸案件時，誤載肇事者車號，讓婦人張月英為刑、民事官司奔波多年。張月英提國家賠償，要求台北市警中正二分局賠償她健康權與名譽權損害60萬元，但台北地院、台灣高等法院都判她敗訴。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

台灣高等法院 國賠 保全

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