獨／立委收賄案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強制徵收的土地，詐騙「活動費」500萬元；調查局昨天除搜索約談郭克銘夫妻、國民黨立院黨團主任沈建億等6人外，據了解，北機站約談名單中還包括前立委、親民黨發言人張碩文，由於張的政治身分敏感，檢調對約談行動保密到家。

據了解，檢調雖稱初步未發現有民代涉案，但受害建商起初疑有行賄立委犯意，張碩文被檢調約談到案，也替全案埋下伏筆，是否有後續作為，有待觀察。張碩文在此次台北市長選舉中，一度傳聞有意出來競選，後來表態要與民眾黨共推黃珊珊出來選。

新北市前議員李婉鈺2017年誤認前立委張碩文服藥過量，前往張家猛拍打大門，狂按電鈴，嚇到張妻不敢開門，當時由於拍打大門聲音大，引起同樓層沈姓住戶前來關切並出言制止，雙方爆發衝突，警方獲報到場處理，李女也吃上妨害公務等罪官司。

台地檢署漏夜偵訊後，今晨依詐欺等罪命沈建億40萬元交保；同案約談的郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保，丁復華10萬元交保；建商陳信誠、建商蘇益生複訊後請回。

二二八政治受難者遭國家不當沒收土地，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」方式處理；台北市長候選人蔣萬安當時也提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，獲15位藍委連署支持。

據促轉會評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，其中4成7被沒收土地可原物返還，其餘國家須支付的賠償金約有209億元。促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，卻遲遲未返還。