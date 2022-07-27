快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／立委收賄案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強制徵收的土地，詐騙「活動費」500萬元；調查局昨天除搜索約談郭克銘夫妻、國民黨立院黨團主任沈建億等6人外，據了解，北機站約談名單中還包括前立委、親民黨發言人張碩文，由於張的政治身分敏感，檢調對約談行動保密到家。

據了解，檢調雖稱初步未發現有民代涉案，但受害建商起初疑有行賄立委犯意，張碩文被檢調約談到案，也替全案埋下伏筆，是否有後續作為，有待觀察。張碩文在此次台北市長選舉中，一度傳聞有意出來競選，後來表態要與民眾黨共推黃珊珊出來選。

新北市前議員李婉鈺2017年誤認前立委張碩文服藥過量，前往張家猛拍打大門，狂按電鈴，嚇到張妻不敢開門，當時由於拍打大門聲音大，引起同樓層沈姓住戶前來關切並出言制止，雙方爆發衝突，警方獲報到場處理，李女也吃上妨害公務等罪官司。

台地檢署漏夜偵訊後，今晨依詐欺等罪命沈建億40萬元交保；同案約談的郭克銘與妻子高玉如各20萬元交保，丁復華10萬元交保；建商陳信誠、建商蘇益生複訊後請回。

二二八政治受難者遭國家不當沒收土地，促轉會在2021年預告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，初步以「原物返還為原則，金錢替代賠償為例外」方式處理；台北市長候選人蔣萬安當時也提出「戒嚴時期人民受損權利回復條例」修正草案，獲15位藍委連署支持。

據促轉會評估，政府須返還的土地數量為255筆、總市值高達268億元，其中4成7被沒收土地可原物返還，其餘國家須支付的賠償金約有209億元。促轉會雖陸續公布撤銷有罪判決公告名冊，平復當年政治受難者遭司法迫害名譽，但受難者及家屬因不法審判，導致房屋土地被國家強制沒收，卻遲遲未返還。

由於商機龐大，陳信誠遊說政治受難者後代，可透過民代完成促轉條例修法，並找上郭克銘幫忙，郭向建商誆稱需要500萬元活動費，用來打點立委修法，如此便可將土地拿回，建商也能取得土地開發權，詎料卻是騙局；檢調追查是知公司金流，發現500萬元流向丁復華和沈建億，懷疑郭克銘涉及詐欺。

前立委、親民黨發言人張碩文。聯合報系資料照片／記者屠惠剛攝影
前立委、親民黨發言人張碩文。聯合報系資料照片／記者屠惠剛攝影

收賄 張碩文 親民黨

延伸閱讀

立委批評民進黨認知作戰護航林智堅 將成國安危機

桃園火車站冷氣壞6年今啟動改善 立委提短期因應方案

財部：去年受贈土地男性占近65% 為女性逾1.8倍

立委收賄案外案 國民黨團主任詐建商 40萬交保

相關新聞

獨／立委收賄案外案 親民黨發言人張碩文遭約談

立委集體收賄驚爆案外案。是知管理顧問公司總經理郭克銘，涉向建商誆騙可遊說民代修正促轉條例，幫助建商及政治受難者取得國家強...

張月英冤當肇逃者獲46.6萬補償金 求60萬國賠高院駁回

婦人張月英被控在15年前騎機車撞傷朱姓老嫗，她歷經無罪、過失傷害與肇事逃逸罪判刑，直至2017年5月31日台灣高等法院再...

假律師「收5000元寫狀紙」打輸官司 遭起底只念過法律學分班

高雄黃姓男子收了許姓男子5000元，幫忙許男具狀提告，結果官司以不起訴收場，許男質疑黃男收錢不負責任，結果許男一查，發現...

網拍5折賣假LV、愛馬仕包 9千筆交易！不法所得7000萬

新北市陳姓女子從大陸進口LV、愛馬仕、DIOR等仿冒精品包，以市價5折上網拍賣，短短一年半有9000筆交易，不法所得70...

不滿交往一年花30萬 男恐嚇前空姐女友、散布辣照遭訴

一名身兼二職的張姓男子，因不滿前空姐女友跟他交往不到一年，就花掉他30萬，還跟他分手，竟將兩人熱戀時拍下的空姐清涼辣照加...

坤輿案衝突黑衣人施暴 時力批警政署無能、徐國勇神隱

7月21日坤輿掩埋場外爆發流血衝突事件，時代力量今舉行記者會指出，數百名黑衣人漠視上百警力，對自救會鄉親和聲援者施暴，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。