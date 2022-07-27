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假律師收5000元寫狀紙 遭起底只念過法律學分班

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子收了許姓男子5000元，幫忙許男具狀提告，結果官司以不起訴收場，許男質疑黃男收錢不負責任，結果許男一查，發現黃男僅有政治大學法律系學分班資歷，還不具律師資格，高雄地方法院審結，依違反律師法，判黃3個月徒刑。

判決指出，黃男在臉書社團「欠債不還」和許男結識，許男與另名鄭姓男子有債務糾紛，黃男見狀自稱是「律師」，可以幫許男遞狀提告，起初談妥2、3000元幫寫狀紙，後來見面時價格漲至5000元，許男希望官司盡快解決，當場掏出5000元請黃男協助。

黃男先替許男寫了刑事告訴狀向橋頭地檢署遞案，案件被轉至高雄地檢署後，2019年10月再寫一分刑事補充狀，結果案件不起訴，隔年再寫了再議聲請狀，結果再議又被駁回。

許男不滿官司失敗收場，要黃男負責，雙方鬧翻後許男告黃男詐欺，結果檢方調查後，發現黃男只有政大法律學分班的資歷，沒有律師身分，黃坦承有幫許男寫狀紙，但否認收錢，還稱他也曾碰過感情詐欺，基於友誼之心才會幫許男寫狀。

但檢方根據雙方對話，發現兩人曾傳訊「錢都收了」，證明黃確實有跟許男拿5000元遞狀，且黃男在臉書自介寫「就讀國立政治大學法律系」，實際卻僅有學分班資歷，也不具律師資格，依違反律師法將黃起訴。

高雄地院審理時，黃男否認犯行，法官認定他無悔意，但考量他在審理期間還給許男5000元，兩人也簽下和解筆錄，因此依律師法判刑3月，得易科罰金9萬元。

高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地方法院外觀。記者張議晨／攝影

律師 詐欺 政大

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